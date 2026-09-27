De "papá se patinó" a confesar que lo quemó con aceite: la explicación del acusado por la muerte de su padre

Lucas Grinstein, de 38 años, está acusado de haber provocado las quemaduras que terminaron con la muerte de su padre , Daniel Grinstein, de 76. Tras el episodio, ocurrido durante la madrugada del 20 de junio de 2025, dio una llamativa explicación al personal de seguridad del edificio: dijo que su papá se había caído y que todo había sido un accidente .

Las cámaras de seguridad del edificio de Austria al 1900 registraron los movimientos posteriores al ataque. Cerca de las 3 de la madrugada, Daniel salió con dificultades mientras su hijo le abría la puerta. Caminó unos 300 metros hasta el Hospital Rivadavia y, al llegar por sus propios medios, les dijo a los médicos: “Tuve problemas en casa” .

Después de que su padre abandonara el edificio, Lucas se cambió la remera e intentó salir. En ese momento habló con el personal de seguridad a través de un tótem. “Mi papá se lastimó y estoy preocupado por él. Lo quise llevar al hospital y me dijo ‘no, quedate’” , afirmó.

Cuando le preguntaron qué había pasado, sostuvo que Daniel se había caído. También insistió en que había querido acompañarlo al hospital, pero que su padre le había pedido que permaneciera en el departamento. Ante la posibilidad de llamar a la Policía, se opuso: “No, fue un accidente, y está siendo atendido en el hospital, ¿qué tiene que ver un móvil?” .

Grinstein agregó que le había dado la misma versión a su madre: “Papá se patinó, se fue de boca en casa, chocó contra el mueble de la biblioteca de madera y se lastimó las manos” . Pese a su explicación, el personal de seguridad no le permitió abandonar el edificio en ese momento.

Los chats en los que admitió haber quemado a su padre

Los mensajes que Lucas intercambió con su familia contradijeron su versión del accidente. Ya en Brasil, adonde había huido, su madre le preguntó: “¿Con qué lo quemaste a papá?”. Él respondió: “Con aceite y sal, hervía”.

Más tarde, en otro mensaje a su familia, escribió: “Lo hice yo, pero la idea fue de Charrier. Yo hablé con ella por teléfono mientras hervía el aceite. Macarena hizo que a medianoche el aceite me llegara rápido”.

Según la reconstrucción judicial incluida en el expediente, Daniel había ido al departamento de su hijo después de recibir un llamado en el que Lucas le pedía ayuda por un ataque de pánico. La investigación sostiene que el padre se quedó dormido en un sillón y que el acusado habría calentado tres litros de aceite antes de arrojárselo. Los peritajes detectaron restos de aceite en el sillón de la vivienda.

Daniel ingresó al Hospital Rivadavia con quemaduras en gran parte del cuerpo. Luego fue trasladado al Sanatorio Agote, donde permaneció internado en estado crítico. Murió 24 días después, el 14 de julio de 2025. El certificado de defunción consignó un shock séptico, una falla multiorgánica y su condición de “gran quemado”.

La fuga a Brasil y la situación judicial de Lucas Grinstein

El mismo día del episodio, Lucas compró un pasaje de ida a Río de Janeiro y partió desde Aeroparque a las 23:20. La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17 y fue encuadrada como homicidio agravado por el vínculo. Posteriormente, el acusado fue extraditado desde Brasil a la Argentina y actualmente está detenido.

Antes de ser indagado, Lucas deberá ser evaluado por profesionales del Cuerpo Médico Forense. La pericia, prevista para el 5 de octubre, deberá determinar si está en condiciones de enfrentar el proceso y ejercer su defensa. También buscará establecer si, al momento del hecho, podía comprender la criminalidad de sus actos y dirigir su conducta.