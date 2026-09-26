Gendarmería secuestró 142 kilos de marihuana ocultos en un micro en Misiones

Gendarmería halló el cargamento de marihuana distribuido en seis bultos sin identificación que fueron encontrados en la bodega y el pasillo del micro.

Gendarmería secuestró 142 kilos de marihuana ocultos en seis bultos sin identificar dentro de un micro de larga distancia en Misiones.

Un control de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 12 permitió descubrir un importante cargamento de marihuana que era trasladado en un micro de larga distancia. La droga estaba escondida entre equipajes y fue detectada con la ayuda de un perro antinarcóticos.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 1.327 de la ruta, cuando integrantes de la Sección Seguridad Vial “El Arco”, dependiente del Escuadrón 50 “Posadas”, detuvieron para su inspección a un ómnibus que viajaba desde Puerto Iguazú, Misiones, hacia la provincia de Buenos Aires.

Durante el control, el can “Yang” recorrió distintos sectores del vehículo y reaccionó de manera exaltada en la bodega y en el pasillo. La señal del perro llevó a los efectivos a revisar seis bultos que no tenían ningún tipo de identificación que permitiera establecer quién era su propietario.

Al abrirlos, los gendarmes encontraron numerosos paquetes con una sustancia vegetal compactada. El procedimiento permitió secuestrar 142 kilos y 320 gramos de marihuana, distribuidos en 201 ladrillos y tres paquetes de forma irregular.

La droga estaba en bultos Los paquetes estaban dentro de cajas y bolsas arpilleras que habían sido colocadas en diferentes sectores del ómnibus. Ninguno de los bultos tenía rótulos o datos que permitieran vincularlos con alguno de los pasajeros.