Gendarmería secuestró 142 kilos de marihuana ocultos en un micro en Misiones
Gendarmería halló el cargamento de marihuana distribuido en seis bultos sin identificación que fueron encontrados en la bodega y el pasillo del micro.
Un control de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 12 permitió descubrir un importante cargamento de marihuana que era trasladado en un micro de larga distancia. La droga estaba escondida entre equipajes y fue detectada con la ayuda de un perro antinarcóticos.
El procedimiento se realizó en el kilómetro 1.327 de la ruta, cuando integrantes de la Sección Seguridad Vial “El Arco”, dependiente del Escuadrón 50 “Posadas”, detuvieron para su inspección a un ómnibus que viajaba desde Puerto Iguazú, Misiones, hacia la provincia de Buenos Aires.
Durante el control, el can “Yang” recorrió distintos sectores del vehículo y reaccionó de manera exaltada en la bodega y en el pasillo. La señal del perro llevó a los efectivos a revisar seis bultos que no tenían ningún tipo de identificación que permitiera establecer quién era su propietario.
Al abrirlos, los gendarmes encontraron numerosos paquetes con una sustancia vegetal compactada. El procedimiento permitió secuestrar 142 kilos y 320 gramos de marihuana, distribuidos en 201 ladrillos y tres paquetes de forma irregular.
La droga estaba en bultos
Los paquetes estaban dentro de cajas y bolsas arpilleras que habían sido colocadas en diferentes sectores del ómnibus. Ninguno de los bultos tenía rótulos o datos que permitieran vincularlos con alguno de los pasajeros.
Los efectivos realizaron pruebas de campo sobre la sustancia hallada y el narcotest confirmó que se trataba de cannabis sativa.
El operativo terminó con el decomiso de los seis bultos y de la totalidad de la droga encontrada. Al no haber equipaje registrado a nombre de un pasajero, hasta el momento no hay personas detenidas por el cargamento.
La investigación quedó en manos de la Justicia
Tras el hallazgo, intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Posadas, que dispuso el secuestro de la marihuana y de los demás elementos considerados de interés para la investigación.
La causa quedó bajo la órbita de la Justicia Federal y se inició una investigación para determinar quiénes colocaron el cargamento en el colectivo y cuál era su destino final.
El procedimiento se encuadra en una infracción a la Ley 23.737, que establece las disposiciones penales vinculadas con la tenencia y el tráfico de estupefacientes.