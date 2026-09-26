Dos detenidos y más de 300 envoltorios con cocaína secuestrados tras una serie de allanamientos

La Policía Contra el Narcotráfico detuvo a dos hombres y secuestró cocaína, marihuana y otros elementos luego de tres allanamientos realizados en Maipú.

Cocaína, marihuana y otros elementos vinculados al fraccionamiento de droga fueron secuestrados durante los allanamientos.

Como resultado de una investigación por comercialización de estupefacientes, la Policía Contra el Narcotráfico realizó tres allanamientos en Maipú, los cuales dejaron como saldo dos detenidos y el secuestro de cocaína, marihuana y otros elementos vinculados al fraccionamiento de droga, además de dinero en efectivo.

Las medidas fueron realizadas por el Grupo Operativo N°1 del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico de Gran Mendoza, con intervención de la Fiscalía Federal de Mendoza.

En total, durante las tres medidas se secuestraron más de $4 millones en efectivo, cocaína en distintas presentaciones, marihuana, teléfonos celulares y elementos de interés para la investigación. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Federal de Mendoza, que dispuso las medidas correspondientes para continuar con el proceso judicial.

Más de 300 envoltorios con cocaína secuestrados Uno de los procedimientos se concretó en el barrio Unidos por una Esperanza, en Rodeo del Medio. Allí, los investigadores secuestraron 261 envoltorios de papel glasé y otros 32 envoltorios con cocaína, además de 67 cigarrillos artesanales de cannabis, $184.500 y un teléfono celular. Como resultado de esta medida, un hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal.

Durante los allanamientos se secuestró cocaína, marihuana y otros elementos. Ministerio de Seguridad En un segundo domicilio del mismo barrio, los efectivos incautaron $3.882.900 y un teléfono celular. Dos personas fueron identificadas y quedaron sujetas a las directivas impartidas por la autoridad judicial interviniente.