"Si pinta un pipazo": polémica por la entrega de kits para consumidores de cocaína en Buenos Aires

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) y la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) realizaron una jornada en Plaza Garay, en la Ciudad de Buenos Aires, en la que entregaron 39 kits de cuidado destinados a personas que utilizan cocaína fumable . "El cuidado es un derecho. También para quienes usan drogas", se puede leer en el posteo donde difundieron la acción.

"Si pinta un pipazo, que pinten los cuidados" , reza la etiqueta de los kits de cuidado que se entregaron el jueves en la plaza porteña. Según difundió la organización, la actividad reunió a unas 65 personas e incluyó además una olla popular, con la distribución de más de 50 viandas, espacios de conversación y un relevamiento anónimo y voluntario sobre las experiencias de cada uno.

Según trascendió, los kits distribuidos contenían pipas de vidrio, boquillas, filtros e información sobre cuidados asociados al consumo . "Están destinados a personas que ya consumen y buscan reducir daños como cortes, quemaduras y la transmisión de enfermedades asociados al uso de materiales improvisados. La entrega abrió un espacio para conversar sin miedo, compartir saberes y construir confianza", aclararon desde la organización.

La actividad se desarrolló bajo un enfoque de reducción de daños , que contempla medidas de prevención y cuidado dirigidas a personas que actualmente consumen drogas. ARDA sostuvo que la iniciativa surgió a partir del trabajo cotidiano de integrantes de Ammar en el barrio porteño de Constitución y de la identificación de necesidades entre las personas con las que mantienen contacto.

"La reducción de daños parte de reconocer que el consumo existe y que podemos actuar para cuidar la salud desde ahora. Exigir que alguien deje de consumir para recibir cuidados deja afuera a quienes más acompañamiento necesitan. Apoyar a quien quiere reducir o dejar su consumo es compatible con cuidar a quien sigue consumiendo", explicaron las organizaciones.

Polémica y debate: ¿El kit ayuda a reducir daños o incentiva el consumo?

Tras la difusión de la jornada organizada por ARDA y Ammmar, se desató un fuerte debate en redes sociales sobre la posibilidad de que la acción incentive al consumo de sustancias. Entre los comentarios, se pudieron leer mensajes de personas que lucharon contra la adicción y manifestaron estar en desacuerdo con la entrega de este tipo de kits. Por el otro lado, hubo quienes expresaron que, ante la problemática, estas medidas están pensadas para "acompañar" y "cuidar" a las personas con adicción y, así, prevenir escenarios peores.

"Es de no creer. Yo casi pierdo la vida por esa mi#rda. Hoy por decisión propia y ayuda de una gran institución voy por los 3 años libre de cualquier clase se sustancias. Esto que vi y leí es una locura. Reducir daños es NO A LAS DROGAS", comentó el usuario de Leo Nievas en el posteo de Instagram.

El debate que se generó tras la entrega de los kits. Instagram

"Con todo respeto, pienso que entregarle un kit de consumo a alguien que está reuniendo la fuerza de voluntad para dar un paso hacia afuera puede ser el empujón equivocado. El mensaje que puede recibir una mente adicta en plena ambivalencia es: 'Bueno, si me dan esto, tan malo no es' o 'Consumo una vez más total tengo el kit limpio'", cuestionó Daiana.

"La reducción de daños no significa promover el consumo ni decir que consumir sea seguro. Parte de reconocer que el consumo existe y que las políticas pueden intentar reducir sus consecuencias mientras se ofrece también tratamiento y apoyo para quienes quieren disminuir o abandonar el consumo. Admirable que se esté implementado cada vez más", dijo por su parte el usuario de Rocío Rocabado.

"Creo que hay muchas personas que no están preparadas para entender está medida"; Cuánta gente mirando desde su privilegio. No aprenden más", expresaron otros usuarios entre comentarios.