Escuelas UNCuyo: todos los detalles para rendir los exámenes de ingreso

Casi 2500 aspirantes a ingresar a primer año en las seis escuelas secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) rendirán sus exámenes de ingreso. Las fechas a tener en cuenta para los estudiantes que pelean por su banca en los colegios universitarios para el próximo año 2027.

La instancia corresponde a las postulaciones para el Liceo Agrícola, la Escuela de Agricultura de General Alvear, el Departamento de Aplicación Docente, la Escuela del Magisterio, la Escuela de Comercio Martín Zapata y el Colegio Universitario Central.

Los y las aspirantes, que completaron el Trayecto Formativo de Nivelación , pueden revisar en el aula virtual del ingreso el piso y aula asignados.

Las pruebas comienzan el sábado 26 de septiembre , ese día se rendirá Lengua, mientras que el sábado 3 de octubre será el examen de Matemática.

Facultad de Filosofía y Letras: aspirantes del Gran Mendoza. Para conocer la ubicación, clic aquí.

Escuela de Agricultura: aspirantes de General Alvear. La ubicación aquí.

Los horarios a tener en cuenta son:

Hora de presentación: 8.30

Inicio del examen: 9.30

Finalización del examen: 11.30 (estudiantes que terminen antes de ese horario podrán retirarse una vez entregado el examen; se solicita a las familias esperarlos).

Requisitos obligatorios

DNI físico (obligatorio).

Identificación en papel visible con apellido, nombre, piso y aula asignados.

La playa de estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras estará destinada exclusivamente al personal que interviene en la toma de exámenes. Se sugiere evaluar otras alternativas para estacionar dentro del predio.

La publicación de los promedios del resultado de las evaluaciones, así como el orden de mérito para las escuelas técnicas (Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear) se publicará el miércoles 21 de octubre a las 12 en el sitio web institucional de la UNCUYO y de cada una de las escuelas.

En tanto, la publicación de promedios y orden de mérito para los bachilleratos orientados: Colegio Universitario Central, Escuela de Comercio Martín Zapata, Escuela del Magisterio y Departamento de Aplicación Docente, será difundida el jueves 5 de noviembre a las 12 en la web de la UNCuyo y de cada una de las cuatro escuelas mencionadas.

Por dudas o consultas, aspirantes y sus familiares se pueden comunicar al correo electrónico de la Dirección General de Educación Secundaria: [email protected]