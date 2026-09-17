Tras años de abandono, la UNCuyo recuperará el edificio de la Escuela de Música para convertirlo en un centro cultural

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) prepara la recuperación de uno de los edificios históricos vinculados con su propia historia institucional. Se trata de la antigua sede de la Escuela de Música , conocida como Casa Bombal , ubicada en calle Lavalle 373, en pleno centro de Mendoza, que permanece cerrada desde 2010.

La rectora de la UNCuyo , Adriana García, encabezará este viernes el anuncio del proyecto de restauración y puesta en valor del inmueble. La actividad está prevista para las 10 y marcará el comienzo de una iniciativa que busca recuperar la casona para convertirla en un centro cultural .

El proyecto apunta a darle un nuevo uso a un edificio que durante décadas estuvo ligado a la enseñanza y a la actividad artística de la universidad. La casona, que actualmente no permite el ingreso del público , conserva buena parte de los elementos que caracterizaron su construcción original, aunque también evidencia el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

La fachada de la antigua Escuela de Música mantiene elementos arquitectónicos de comienzos del siglo XX. En el exterior todavía pueden observarse las puertas de madera con grandes ventanales, la escalinata de piedra y los relieves ornamentales que acompañan las columnas.

El inmueble también conserva el moldeado que identifica a la antigua Escuela de Música de la Facultad de Artes, acompañado por la representación de un instrumento de viento. En la actualidad, la parte inferior de la fachada y la gran reja que da hacia la calle presentan numerosos grafitis.

La construcción fue levantada aproximadamente entre 1913 y 1914 y estuvo vinculada a descendientes de Domingo Bombal. La propiedad no fue habitada por el propio Bombal, como suele señalar una versión extendida sobre la historia de la casona, ya que había fallecido cuando fue construida.

La casa responde a la tipología del petit hotel francés, adaptada a las características de la Mendoza de comienzos del siglo XX. Su distribución original contemplaba un basamento semienterrado destinado a servicios, una planta principal a la que se accedía mediante una escalinata y un primer piso destinado a los dormitorios.

El inmueble pasó posteriormente por distintas operaciones de compraventa hasta que, en 1966, fue adquirido por la Universidad Nacional de Cuyo. Por tratarse de una construcción de esas características y antigüedad, quedó alcanzado por normas de protección patrimonial nacional y municipal.

El edificio conserva parte de su arquitectura original pese al deterioro que presenta en la actualidad.

El edificio que fue parte de la historia de la música en Mendoza

La relación de la casona con la UNCuyo se remonta a los primeros años de la institución. El Conservatorio de Música y Arte Escénico fue creado en 1939, junto con la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, y tuvo como primer director al músico belga Julio Perceval.

Durante esa etapa se impulsaron organismos que luego tendrían un papel central en la vida artística de Mendoza, entre ellos la Orquesta Sinfónica, el Coro de Madrigalistas —actual Coro de Cámara— y el Departamento de Musicología.

Por esas aulas pasaron generaciones de músicos, docentes e investigadores. Durante décadas, la casona de calle Lavalle funcionó como uno de los espacios centrales para la formación musical pública en Mendoza.

Sin embargo, el crecimiento de la matrícula y de la oferta académica hizo que el edificio comenzara a resultar insuficiente. La propiedad había sido diseñada originalmente como una residencia y no como un establecimiento educativo, por lo que con el tiempo aparecieron dificultades relacionadas con la distribución de las aulas, la aislación acústica y la infraestructura necesaria para una institución de esas características.

Por qué quedó abandonada la antigua Escuela de Música

El traslado hacia la nueva sede de Música en el predio universitario se realizó de manera progresiva. Mientras algunas actividades continuaron durante un tiempo en la casona de Lavalle, finalmente el inmueble dejó de funcionar como espacio educativo.

La situación se agravó cuando la Municipalidad dispuso su clausura por cuestiones de seguridad, entre ellas la falta de una salida de emergencia adecuada para un espacio de uso público. Desde entonces, el edificio quedó cerrado y sin actividad abierta a la comunidad.

Ahora, después de años de abandono, la UNCuyo busca recuperar ese patrimonio mediante un proyecto de restauración y puesta en valor. La intención es que la histórica casa vuelva a tener actividad, esta vez con un destino de carácter cultural.