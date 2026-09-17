El subte se renueva: nuevos trenes, escaleras mecánicas y ascensores

La red de subtes de Buenos Aires atraviesa un proceso de renovación que contempla obras en distintas líneas y estaciones . El plan incluye la incorporación de nuevos trenes, el reemplazo de escaleras mecánicas y la ampliación de la infraestructura de accesibilidad, además de la licitación de la futura Línea F.

El proyecto más importante es la renovación completa de la flota de la Línea B , que incorporará 174 coches cero kilómetro previstos para principios de 2027.

Los 174 nuevos coches comenzarán a incorporarse a la Línea B a principios de 2027 y reemplazarán a la actual flota, cuyos trenes tienen más de 60 años de antigüedad . La renovación alcanzará el recorrido entre las estaciones cabecera Leandro N. Alem y Juan Manuel de Rosas .

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , destacó que la Línea B es la más utilizada de la red y explicó que la decisión apunta a renovar toda la flota con coches cero kilómetro.

Las nuevas unidades tendrán aire acondicionado, cámaras de seguridad, sistema de información visual y auditivo para los pasajeros, iluminación LED antivandálica, asientos longitudinales y preparación para operar con un sistema de señales CBTC .

Importantes obras de renovación se llevarán a cabo en el subte de la Ciudad de Buenos Aires Juan Mateo Aberastain Zubimendi

En infraestructura, habrá renovación del sistema eléctrico y el recambio de vías y aparatos de vías.

También habrá nuevos coches para las líneas A y C

La renovación del material rodante no estará limitada a la Línea B. Las líneas A y C recibirán 50 nuevos coches, cuya llegada al país está prevista a partir de enero. El objetivo de estas incorporaciones es mejorar la frecuencia de ambos ramales.

El ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, sostuvo que el subte es una pieza fundamental para la movilidad porteña y destacó la importancia de invertir tanto en el funcionamiento actual de la red como en su crecimiento futuro.

¿Cuántas escaleras mecánicas serán reemplazadas?

Otro de los proyectos en marcha es el Plan de Renovación de Escaleras Mecánicas, que contempla el reemplazo de 84 equipos obsoletos. La cifra representa cerca del 30% del total de escaleras mecánicas de la red.

El plan está dividido en tres etapas. La primera ya finalizó e incluyó la renovación de siete equipos en seis estaciones: Pueyrredón y José Hernández, de la Línea D; San Juan, de la Línea C; Varela y General Urquiza, de la Línea E; y Venezuela, de la Línea H.

La segunda etapa contempla 36 escaleras y actualmente se encuentra en ejecución, mientras que la tercera está en proceso de licitación.

¿Dónde se instalarán los nuevos ascensores?

El Plan de Accesibilidad tiene como objetivo la instalación de 12 ascensores en diferentes estaciones de la red. Las obras ya comenzaron en Federico Lacroze, de la Línea B, en sentido hacia Leandro N. Alem, y en Plaza de los Virreyes, de la Línea E.

Además, avanza la licitación para instalar seis ascensores en José Hernández y Olleros, ambas de la Línea D. Otros cuatro equipos serán instalados en Agüero y Scalabrini Ortiz, también de la Línea D.

El objetivo de estas obras es avanzar hacia una accesibilidad plena en las estaciones alcanzadas por el plan.

La futura Línea F

El paquete de obras también contempla la licitación de la futura Línea F, un proyecto que Jorge Macri vinculó con la renovación de la Línea B. Según el jefe de Gobierno porteño, se trata de la primera nueva línea que se construirá en la Ciudad en casi veinte años.