Jubilación mínima de Anses en octubre: la cifra estimada y qué falta confirmar

El haber mínimo de octubre se estima en torno a $435.663 tras el IPC de agosto; el monto exacto y un eventual bono aún requieren confirmación oficial.

Para quienes cobran la jubilación mínima, el monto de octubre todavía tiene dos partes por resolver: el valor exacto del nuevo haber y la posibilidad de un bono. El dato de inflación de agosto ya permite anticipar un aumento, pero la cifra que circulará en los recibos deberá quedar establecida en una resolución de Anses.

En septiembre, el haber mínimo garantizado es de $428.633,20, según la resolución vigente. Una estimación difundida para octubre lo ubica en $435.662,86, unos $7.030 más. Se trata, por ahora, de un cálculo y no de un monto oficial publicado por Anses. La distinción también importa al hablar del ingreso total: el bono extraordinario de hasta $70.000 fue aprobado para septiembre, mientras que su pago en octubre requiere una nueva confirmación.

Por qué aumentan las jubilaciones en octubre La fórmula de movilidad establece ajustes mensuales vinculados con el índice de precios al consumidor de dos meses antes. Por eso, para los haberes de octubre se toma como referencia la inflación de agosto. El Indec informó una variación del 1,7%, expresada con un decimal en su publicación. Ese dato marca la dirección del aumento; Anses debe fijar los importes precisos de las prestaciones, como hizo mediante una resolución para septiembre. Hasta que publique los valores de octubre, cualquier cifra con centavos debe presentarse como estimada.

La nota que difundió el cálculo de $435.662,86 habla de una suba del 1,65%. Sin embargo, ese porcentaje aplicado directamente al mínimo de septiembre no reproduce la cifra indicada; el aumento implícito es cercano al 1,64%. A su vez, el informe público del Indec redondea el IPC de agosto a un decimal. Por ese motivo, conviene evitar que una proyección se lea como una liquidación definitiva: el valor que corresponderá citar como oficial será el que establezca Anses para octubre.

Haber mínimo y bono: dos montos diferentes El mínimo jubilatorio es el piso mensual garantizado para las prestaciones alcanzadas por ese régimen. El bono, cuando se dispone, es un pago extraordinario con reglas propias: no forma parte del haber sobre el que se aplica la movilidad.