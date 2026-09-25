Crece el consumo y la oferta de alimentos con un plus de proteína: ¿moda o beneficio real?

Los productos con un plus de proteína vienen ganando espacio en las góndolas y en la alimentación cotidiana. Leches, yogures, quesos, fideos y barras de cereales high protein se incorporan cada vez más a las opciones de consumo.

Sin embargo, detrás de esta tendencia surge una pregunta clave: ¿son los productos high protein una herramienta efectiva para mejorar la alimentación?

Frente a este interrogante, especialistas explican que, si bien el consumo de proteínas es fundamental para el organismo, no todos los alimentos enriquecidos con este nutriente deben ser elegidos o incorporados necesariamente a la dieta diaria.

La nutricionista Celina López (Mat. 1425) detalló que los alimentos etiquetados como high protein son aquellos que aportan al menos el 20% de las kilocalorías totales del alimento en forma de proteínas o que garantizan al menos 10 gramos de proteína por porción cada 100 kilocalorías.

Si bien la nutricionista aseguró que un alimento con mayor densidad proteica puede aportar beneficios, indicó que los productos con un plus de proteína no son suficientes por sí solos para cubrir los requerimientos diarios . En ese sentido, consideró que actualmente existe una tendencia a incorporar este tipo de productos.

Una buena ingesta de proteínas es vital para mantener la masa muscular. Getty Images

“Está siendo una moda consumir alimentos altos en proteínas. Es una moda porque la gente está dejando de consumir alimentos como tal y está incorporando muchos procesados, así como proteínas en polvo, que nos aportan un extra de proteína, pero que nunca pueden llegar a ser la base de la ingesta”, expresó.

“No deja de ser una moda, lo que no significa que esté bien o mal, pero hay que analizar de dónde sacamos las proteínas para llegar a cubrir nuestro requerimiento energético”, agregó.

¿Es efectivo consumir alimentos con plus de proteína?

Mercedes Nicles, entrenadora y especialista en Nutrición Deportiva y Alimentación Saludable, destacó la importancia de incorporar proteínas a la alimentación.

“Es súper necesario consumir proteínas porque es lo que nos va a ayudar a construir masa muscular, que será la que nos ayude a tener huesos más firmes y, en consecuencia, un mejor estilo de vida. Con la edad empezamos a perder masa muscular; por eso, realizar actividad de fuerza y consumir proteínas es un buen complemento”, explicó a MDZ.

Sin embargo, aclaró que el hecho de que un alimento contenga proteínas no implica necesariamente que sea mejor. También advirtió que consumir este nutriente en exceso “no es bueno” y recomendó consultar con especialistas, ya que cada persona tiene requerimientos diferentes según su edad, estilo de vida y nivel de actividad física, entre otros factores.

Cada vez son más las marcas que incorporan productos con plus de proteínas. Yogur Ser

Por su parte, Celina López mencionó que los alimentos con mayor densidad proteíca pueden realizar un aporte nutricional, pero explicó que los productos high protein no son suficientes por sí solos para cubrir la cantidad de proteínas que se necesitan por día.

“Los high protein nos aseguran aumentar la cantidad de proteína de ese alimento, pero, por más que la aumenten, no llegamos a cubrir el requerimiento. En general, son productos procesados cuya base nutricional no es alta en proteínas, sino más bien baja, a la que se le suma este nutriente. Las mayores cantidades de proteínas las obtenemos a partir de alimentos vegetales, como las legumbres, o de alimentos animales, como el huevo, las carnes rojas y blancas y algunos lácteos”, aportó.

Además, la nutricionista señaló que estos productos no dejan de formar parte de una tendencia de consumo que puede generar confusión.

“Es una moda donde la gente lo toma como algo fantástico, pensando que asegura la ingesta de proteínas totales, y no es así”, sostuvo. Como ejemplo, detalló que consumir entre cuatro y seis porciones de estos alimentos por día solo aportaría el 15% de las proteínas totales que se deben consumir.

Comprar o no alimentos high protein

Las entrevistadas coincidieron en que cada vez son más las personas que optan por alimentos con un plus de proteínas, muchas veces por cuestiones de tiempo que dificultan cocinar o elegir opciones menos procesadas durante el día.

Sin embargo, consultada sobre si conviene incluir este tipo de productos en las compras habituales, la nutricionista subrayó que no siempre son necesarios.

“Nunca será mejor que un alimento fuente de proteínas naturales. Si tengo una buena alimentación, en la que incorporo proteínas de manera natural, no es necesario que compre productos high protein. Si el paciente no logra llegar al requerimiento de proteínas, puede utilizarlos como una opción, pero no es la primera”, aseguró.

En esta línea, las especialistas coincidieron en que cada persona requiere una cantidad diferente de proteínas según la etapa de la vida en la que se encuentre, si realiza actividad física, su edad y su estilo de vida, entre otros factores.

Por eso, recomendaron consultar con un profesional que evalúe cada caso y determine si es necesario incorporar alimentos con un plus de proteína a la dieta diaria.