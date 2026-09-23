El consumo masivo sigue en la pendiente: bajó 1,5% en agosto

El consumo masivo volvió a caer en el octavo mes del año. De acuerdo con el último reporte presentado por la consultora especializada en consumo Scentia , las ventas totales registraron un descenso del 1,5% en agosto de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025. En la medición acumulada en lo que va del año la retracción alcanza un 2,7%.

Al analizar la evolución histórica tomando como base de referencia enero de 2023 (100%), el nivel de consumo de agosto de 2026 se sitúa apenas en un 85,7%.

SEntre los sectores más afectados se encuentran los autoservicios independientes que experimentaron una baja del -1,3% en el mes y un -2,7% acumulado en el año. En el caso de los supermercados de cadena, la caída llegí al 1,5% interanual y de un 4% en lo que va del año.

Los mayoristas, en tanto, mostraron una contracción interanual del 1,8% en agosto y arrastran un 3,2% en lo que va de 2026.

Para el caso de kioscos y otras tiendas de cercanía (K+T) la contracción también alcanzó un 1,5%, con una baja de 2,7% en los ocho meses de 2026.

En el análisis por sectores, en tanto, el rubro Alimentación y Bebidas resistieron mejor la caída general. En agosto, la Alimentación creció un 0,5%, mientras que las Bebidas con alcohol aumentaron un 2,6% y las Bebidas sin alcohol un 2%. Higiene y Cosmética también mejoraron con un comportamiento positivo del 0,7%.

En tanto las principales caídas se verificaron en los rubtos perecederos, con un desplome del 8,7%, seguido por los productos de Desayuno y Merienda (-4,8%), los bienes Impulsivos (-2,0%) y los artículos de Limpieza de Ropa y Hogar (-1,9%).

En el balance acumulado de 2026, las canastas que sufrieron las contracciones más pronunciadas fueron Limpieza de Ropa y Hogar (-6,4%), Perecederos (-6,1%) y Desayuno y Merienda (-5,6%), mientras que Alimentación no registró variaciones y solo Bebidas con alcohol exhibió un saldo positivo (3,8%).

La excepción del comercio electrónico

El e-commerce (comercio electrónico) continúa como la única excepción al panoraman de consumo, no tanto por alguna reactivación económica, sino fundamentalmente por un cambio de tendencia mundial sobre la modalidad de compra. En agosto creció un 0,6% frente al mes anterior y un 36,9% interanual y mantiene un acumulado anual positivo del 35,9%.