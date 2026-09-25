La venta de naftas y gasoil sigue en baja y acumula siete meses de retroceso

La venta de combustibles completó en agosto su séptimo mes consecutivo de caída interanual. Según el informe del portal Surtidores , con un total de 1.389.254 m3 despachados, el volumen comercializado bajó un 2,19% respecto del mismo período de 2025. Si bien es cierto que la baja mostró un freno respecto al desplome del 5,53% registrado en julio —e incluso anotó un leve repunte mensual del 0,57%—, la recuperación del sector sigue estando lejos.

La fotografía nacional, sin embargo, muestra algunas excepciones. En el terreno positivo, Neuquén lideró la tabla con un salto del 10,37% (pasó de 34.858 a 38.474 m3), impulsada por la dinamización económica que atraviesa la provincia y Córdoba creció un 3,35% afianzándose en el segundo puesto del consumo tras la provincia de Buenos Aires.

Las caídas en las ventas afectaron a 20 de las 24 provincias. Santa Cruz sufrió la contracción más severa en términos porcentuales, con una baja del 12,91%. La sguieron Tierra del Fuego con un retroceso de 10,74%, Mendoza con una baja de 9,76%, Corrientes (-9,51%), Chubut (-7,90%), Jujuy (-7,45%) y Entre Ríos (-6,73%).

Entre los grandes centros urbanos, la Provincia de Buenos Aires cedió un 1,41%, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires retrocedió un 5,04% y Santa Fe logró mantenerse casi neutra con un leve declive del 0,67%.

El retroceso afectó a casi la totalidad de la oferta en surtidores. La Nafta Súper registró el mayor impacto negativo (-3,66%), seguida por el Gasoil G2 (-3,02%) y la Nafta Premium (-2,16%), producto que ya encadena cuatro meses a la baja. La única excepción a la regla fue el Gasoil G3, que logró subir un 2,75% interanual.

En cuanto al reparto de mercado, YPF mantuvo su hegemonía con el 55,1% de las ventas (765.835 m³), secundada por Shell (22,7%) y AXION energy (12,2%). Sin embargo, ninguna de las principales marcas logró esquivar la caída generalizada del volumen de ventas.

A la caída acumulada en surtidores se le suma una brecha creciente con el canal mayorista. La diferencia de precio del gasoil en este segmento frente al comercio minorista se aproxima a los $500 por litro.

Para evitar un traslado masivo de la demanda agrícola e industrial hacia las estaciones de servicio, las petroleras han comenzado a cupificar e implementar controles de volumen en los envíos a los operadores, golpeando con mayor severidad a las estaciones de bandera blanca. En este contexto, dirigentes del sector como Hernán Landgrebe (titular de FECRA) sostienen que la prioridad de los estacioneros se enfoca en optimizar costos operativos y rediseñar estrategias de negocio para sostener la rentabilidad mientras esperan una consolidación en el consumo.