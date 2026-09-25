La venta de naftas y gasoil sigue en baja y acumula siete meses de retroceso
La venta de combustibles tuvo un descenso del 2,19% en agosto respecto a 2025 y suma siete meses seguidos de baja.
La venta de combustibles completó en agosto su séptimo mes consecutivo de caída interanual. Según el informe del portal Surtidores, con un total de 1.389.254 m3 despachados, el volumen comercializado bajó un 2,19% respecto del mismo período de 2025. Si bien es cierto que la baja mostró un freno respecto al desplome del 5,53% registrado en julio —e incluso anotó un leve repunte mensual del 0,57%—, la recuperación del sector sigue estando lejos.
La fotografía nacional, sin embargo, muestra algunas excepciones. En el terreno positivo, Neuquén lideró la tabla con un salto del 10,37% (pasó de 34.858 a 38.474 m3), impulsada por la dinamización económica que atraviesa la provincia y Córdoba creció un 3,35% afianzándose en el segundo puesto del consumo tras la provincia de Buenos Aires.
Las caídas en las ventas afectaron a 20 de las 24 provincias. Santa Cruz sufrió la contracción más severa en términos porcentuales, con una baja del 12,91%. La sguieron Tierra del Fuego con un retroceso de 10,74%, Mendoza con una baja de 9,76%, Corrientes (-9,51%), Chubut (-7,90%), Jujuy (-7,45%) y Entre Ríos (-6,73%).
Entre los grandes centros urbanos, la Provincia de Buenos Aires cedió un 1,41%, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires retrocedió un 5,04% y Santa Fe logró mantenerse casi neutra con un leve declive del 0,67%.
Golpe a toda la cadena
El retroceso afectó a casi la totalidad de la oferta en surtidores. La Nafta Súper registró el mayor impacto negativo (-3,66%), seguida por el Gasoil G2 (-3,02%) y la Nafta Premium (-2,16%), producto que ya encadena cuatro meses a la baja. La única excepción a la regla fue el Gasoil G3, que logró subir un 2,75% interanual.
En cuanto al reparto de mercado, YPF mantuvo su hegemonía con el 55,1% de las ventas (765.835 m³), secundada por Shell (22,7%) y AXION energy (12,2%). Sin embargo, ninguna de las principales marcas logró esquivar la caída generalizada del volumen de ventas.
A la caída acumulada en surtidores se le suma una brecha creciente con el canal mayorista. La diferencia de precio del gasoil en este segmento frente al comercio minorista se aproxima a los $500 por litro.
Para evitar un traslado masivo de la demanda agrícola e industrial hacia las estaciones de servicio, las petroleras han comenzado a cupificar e implementar controles de volumen en los envíos a los operadores, golpeando con mayor severidad a las estaciones de bandera blanca. En este contexto, dirigentes del sector como Hernán Landgrebe (titular de FECRA) sostienen que la prioridad de los estacioneros se enfoca en optimizar costos operativos y rediseñar estrategias de negocio para sostener la rentabilidad mientras esperan una consolidación en el consumo.