El riesgo país trepa en Wall Street y supera los 600 puntos, mientras los bonos argentinos operan en rojo
El riesgo país se dispara en la última rueda hábil de la semana. Los bonos retroceden tanto en Wall Street como los títulos bajo legislación local.
El mercado argentino encara la última rueda de la semana con tendencia negativa. El riesgo país se dispara más de 20 unidades y supera los 600 puntos básicos.
En esa línea, la deuda soberana opera en rojo en Wall Street. Los bonos bajo legislación local también registran retrocesos generalziados.
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