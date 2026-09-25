La estrategia del Banco Nación para que los deudores paguen sus deudas ante la morosidad récord

El Banco Nación mejora las condiciones para la refinanciación de deudas, según dio a conocer la entidad en un comunicado oficial.

El aumento de la morosidad llevó al Banco Nación a reformular las estrategias.

El Banco Nación confirmó en las últimas horas un plan para implementar una mejora sustancial en las condiciones de refinanciación destinadas a clientes con deudas clasificadas en Situación 3 o superior, con el objetivo de facilitar la regularización de sus obligaciones y brindar alternativas acordes a su capacidad de pago.

El plan surge en un contexto en el que las entidades bancarias buscan nuevas estrategias para enfrentar la morosidad récord y las deudas que atraviesan miles de argentinos tras acceder a préstamos que luego no son afrontados.

Qué contemplan las nuevas condiciones del Banco Nación Las nuevas condiciones contemplan:

Refinanciación en UVA para deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,5% y plazos de hasta 120 meses.

Refinanciación en pesos, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 25% para aquellos clientes que abonen sus cuotas en término, con plazos de hasta 96 meses. Estas condiciones representan una reducción significativa del costo financiero y permiten extender los plazos de cancelación, favoreciendo una cuota más accesible y una mejor adecuación de los compromisos a la situación económica de cada cliente.

A través de esta iniciativa, la entidad profundiza su política de acompañamiento a quienes atraviesan dificultades financieras, ofreciendo herramientas concretas para ordenar sus deudas, regularizar su situación crediticia y recuperar progresivamente el acceso al financiamiento.