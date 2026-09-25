Banco Nación: cómo llegar a $50.000 de reintegro en combustible

El banco ofrece un 20% de reintegro los viernes, con un límite de $10.000 por mes. Para llegar a $50.000 hay que alcanzar el tope durante cinco meses.

Una carga de combustible hecha un viernes puede generar un reintegro para los clientes del Banco Nación. La promoción devuelve el 20% de lo gastado en estaciones adheridas y estará vigente hasta el 31 de enero de 2027. El dato que conviene mirar antes de pagar es el límite: la devolución máxima es de $10.000 por cliente y por mes.

Por eso, los $50.000 no se reciben en una sola carga ni en un mismo mes. Son el ahorro máximo que resulta de alcanzar el tope mensual durante los cinco meses de vigencia, desde septiembre de 2026 hasta enero de 2027. Para conseguirlo, cada cliente debe reunir las condiciones de la promoción y realizar consumos suficientes en cada período.

Cómo acceder al reintegro del Banco Nación El beneficio corresponde a las compras presenciales realizadas los viernes en estaciones de servicio adheridas. Al momento de pagar, hay que abrir MODO BNA+, escanear el código QR de MODO y seleccionar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el Banco Nación. Las condiciones publicadas para esta promoción excluyen los pagos con saldo en cuenta y los códigos QR generados por otras billeteras. También exigen que la tarjeta utilizada sea una de las participantes. Pagar directamente con ella, sin pasar por la modalidad indicada, no cumple el mecanismo previsto para obtener esta devolución.

El buscador de comercios de Semana Nación permite consultar las estaciones incluidas y muestra opciones de Axion, Dapsa, Gulf, Puma Energy, Shell e YPF. La adhesión debe comprobarse para la estación donde se hará la carga: la presencia de una marca en el listado no equivale a que todos sus locales participen. Antes de pagar, conviene revisar ese buscador y confirmar que el comercio pueda cobrar mediante el QR requerido. Así se evitan confusiones entre esta promoción y otros descuentos que puedan aparecer en una estación de servicio.

Archivo MDZ Cuánto hay que gastar para alcanzar el tope Con un reintegro del 20%, se necesitan $50.000 en cargas que cumplan las condiciones dentro de un mes calendario para obtener la devolución máxima de $10.000. Ese gasto puede distribuirse entre distintos viernes: las bases indican que, si se utiliza más de un medio de pago participante, se reintegrará dinero hasta llegar al tope.