De un pueblito de Jujuy al MIT y Silicon Valley: quién es el Joven Empresario del año

En la Nave Cultural, en una premiación que por segunda vez se hace en el interior del país, Ezequiel Escobar recibió el reconocimiento al Joven Empresario Argentino 2026 , en la 17ª edición de un premio que reconoce a los emprendedores argentinos sub 40 más destacados. Oriundo de Jujuy, en poco más de una década, logró convertir junto a sus socios una idea para ayudar a un compañero hipoacúsico a terminar sus estudios universitarios en un proyecto que despertó el interés de gigantes como Microsoft, pasó por el MIT y Silicon Valley y que hoy tiene una expansión a 13 país.

La entrega se dio durante el Foro de Sinergia Federal, organizado por CAME , la Federación Económica de Mendoza, CAME Joven y Jóvenes FEM. Allí, el jujeño, de 39 años y oriundo de Tilcara, cautivó con la historia de uSound, una empresa de tecnología médica que desarrolla soluciones para el diagnóstico y la asistencia auditiva.

La compañía nació hace más de una década en la universidad, cuando Escobar y un grupo de compañeros diseñaron un software que transforma un smartphone y unos auriculares en un asistente auditivo. Desde entonces, la empresa sumó un audiómetro digital que ya evalúa a más de 400.000 personas por año, cuenta con más de 500.000 descargas de su aplicación, tiene registro sanitario ante ANMAT y otras 13 entidades internacionales, y emplea a casi 40 personas en América Latina, 17 de ellas en Jujuy.

En diálogo con MDZ Online tras la premiación, Escobar repasó el origen de la empresa, su paso por el ecosistema emprendedor porteño y las becas en Boston y Silicon Valley, y compartió su mirada sobre las dificultades y las oportunidades de emprender en tecnología desde el interior del país.

-Soy un emprendedor jujeño, en realidad un soñador. Comenzamos hace ya más de diez años con unos compañeros de la universidad a emprender, e hicimos una compañía de tecnología en salud que se especializa en soluciones para personas con pérdida de audición y para el diagnóstico auditivo.

-¿Qué es uSound y qué te llevó a ser el ganador del Empresario Joven de Argentina?

-uSound nace de una forma bastante particular. Cuando nosotros éramos estudiantes en la universidad teníamos un compañero, Ariel, que tenía hipoacusia, discapacidad auditiva, y tenía que sentarse siempre adelante para poder escuchar al profesor. Muchas veces eso no le era posible, y en vez de sentarse al final y no entender nada, terminaba faltando a clase. Y eso para nosotros fue como una trompada, pensar cómo la tecnología y nuestros conocimientos podían ayudarlo a retomar los estudios.

Así diseñamos un software que permite aprovechar los smartphones y los auriculares Bluetooth para que funcionen de manera similar a como funcionan los audífonos. Después, involucrándonos un poco más en la problemática, vimos que el 60% de estos casos es prevenible si se diagnostica a tiempo. Entonces diseñamos un audiómetro digital que también aprovecha la tecnología móvil y los auriculares con cancelación de ruido, para poder diagnosticar y llegar a los lugares donde la infraestructura y la tecnología médica actual no llegan, y así brindar accesibilidad al diagnóstico auditivo.

-¿Cómo fue el proceso de nominación y la premiación?

-Es bastante interesante, porque a nosotros en Jujuy nos nominaron dos o tres veces. Las primeras nos quedamos seleccionados, en esta nos tocó ganar. Creo que por algo pasan las cosas, todo tiene su debido tiempo.

Digo que logramos ser elegidos, porque si bien se da un nombre individual, somos un equipo de trabajo, yo no creo en esto del llanero solitario. Quedamos seleccionados para representar a nuestra provincia, lo cual es un lujo, un honor. Vinimos a competir, no sé si es la palabra, pero estuvimos postulados junto a representantes de todas las provincias, un grupo hermoso, con chicos que tienen empresas y emprendimientos formidables. Uno que está de este lado sabe todo lo que se rema para tener una empresa, empleados, generar puestos de trabajo y valor, así que mi admiración también para ellos.

Nos tocó hacer una presentación ante un jurado representado por distintas cámaras e instituciones, con representantes de cinco sectores que seleccionaban al ganador de la edición 2026. Estamos muy orgullosos, es un honor ya no representar solamente a Jujuy, sino también a la Argentina.

-¿Cómo es emprender en tecnología desde Jujuy?

-Es un camino hermoso, uno disfruta mucho, aunque requiere de mucha persistencia, porque te vas encontrando con diferentes desafíos y dificultades, y muchas veces se hace bastante cuesta arriba. Pero si uno es persistente, si tiene un buen equipo de trabajo y un propósito sólido, esos desafíos se van sorteando y te van haciendo cada vez más fuerte.

Empezamos cuatro compañeros de la universidad, en una piecita súper chiquita. Uno de mis socios es de La Quiaca, otro de Palpalá, yo de Tilcara. Nos juntamos con un sueño, hacer algo grande de Jujuy para el mundo, y fuimos atravesando a pulmón muchas etapas. Después nos tocó ser reconocidos por el MIT, fuimos becados a Boston, vivimos un año ahí, y también estuve en Silicon Valley. Ganamos una competencia de innovación en salud en Harvard.

Si vos me preguntás, cuando nosotros comenzamos, para mí Silicon Valley era como Marte, un lugar de otro mundo para un estudiante de informática. Llegamos ahí y entendimos que son personas como nosotros, con mucha pasión y muchas ganas de comerse el mundo, y que el mercado no es el que está sentado al lado, sino que es el mundo. Creo que eso es algo que nos diferencia. En Jujuy uno tiende a ver como competencia al salteño, al tucumano, a la empresa que está instalada al lado, y tenemos que cambiar ese mindset y empezar a pensar que nuestro mercado es el mundo, y creernos un poco más de lo que somos capaces.

Lucho Vigazzola / MDZ

-¿Cuánto hace que arrancaron?

-Estamos hace más de diez años, y eso también es un punto importante, porque uno ve en las redes sociales y en las películas que de un momento a otro las cosas se dan, y en realidad requiere recorrer todo un camino. Nos equivocamos muchas veces, tomamos decisiones desde el desconocimiento, con mucha incertidumbre, pero fuimos aprendiendo, y creo que esa persistencia fue clave para ir evolucionando y mejorando.

Cuando trabajás en salud, además, tenés una complejidad adicional, porque hay que hacer todas las pruebas técnicas, las validaciones clínicas, el registro sanitario. Nosotros registramos el producto ante ANMAT y otras 13 entidades a nivel internacional, y hoy tenemos presencia en 13 países. Fue todo un aprendizaje en ese proceso, que nos ayudó a llegar a donde estamos, en una combinación difícil, salud y tecnología.

-¿Cómo llegaron los primeros inversores?

-Por allá por 2013, en Jujuy no se hablaba mucho, me imagino que en muchas otras provincias tampoco, de lo que es el emprendedurismo, el ecosistema emprendedor, las startups. Nosotros, por este compañero del que te hablaba, nos inscribimos a una competencia de Microsoft, que es como el mundial de tecnología. Fuimos seleccionados para representar a Jujuy en Buenos Aires y quedamos ganadores para ir a representar a la Argentina en Rusia, en la final mundial, entre 76 países. Quedamos entre los cinco mejores, y para nosotros fue un orgullo enorme entrar con nuestras camperas de Argentina y mostrar que también hacemos tecnología e innovación.

Ahí la gente de Microsoft nos dijo que teníamos que constituirnos como una startup, y yo pensaba, ¿qué es eso? Tenés que ser parte del ecosistema emprendedor, y en ese momento eso casi no existía, no había el desarrollo que hay hoy, con incubadoras y demás. Nos pusieron en contacto con la gente de Wayra, la aceleradora de Telefónica. Tuvimos reuniones con ellos, presentamos nuestro proyecto, ya teníamos validaciones técnicas y clínicas con el Ministerio de Salud de Jujuy, y fuimos seleccionados e invertidos inicialmente por ellos.

Tuvimos que irnos a vivir unos años a Buenos Aires, lo cual fue difícil, porque es otro ritmo, otra velocidad. Nosotros somos más tranquilos, nos tomamos un poco más nuestro tiempo, y ahí la gente te lleva, salís y son como olas. Pero disfrutamos muchísimo el aprendizaje, y en todo ese proceso hubo mucha maduración para nosotros. Después seguimos con una inversión ángel, porque todo el proceso de validación técnica, clínica y de registros sanitarios lo requiere, hasta conseguir una inversión mucho más importante. Hoy ya somos 40 personas trabajando en el emprendimiento, con nuestra casa central en Jujuy.

Lucho Vigazzola / MDZ

-¿Cómo impacta uSound hoy, en cantidad de personas?

-Con nuestro asistente auditivo llegamos a 500.000 descargas. Con nuestro audiómetro, que es el producto que tenemos registrado en ANMAT y en distintas entidades sanitarias, estamos en 13 países. Tenemos gente trabajando principalmente en Jujuy, en toda la parte de ingeniería técnica, pero también empleados en Brasil y en Colombia. Y nuestro audiómetro hoy permite evaluar a más de 400.000 personas por año. Para nosotros eso es un orgullo enorme, saber que estás brindando tecnología para la accesibilidad al diagnóstico auditivo, para una mejor escucha, eso te llena el alma.

-¿Cuál es tu visión sobre ser empresario en la Argentina hoy?

-Yo creo que todo lo que vale cuesta. Las dificultades no las tenemos solamente para emprender, sino en la vida misma, en cualquier cosa que uno decida hacer, y ahí depende con qué cara uno lo mire. Si te ves en la posición de víctima o en la de protagonista frente a esos desafíos. Yo prefiero la segunda, la elegí desde el principio. No soy una persona de quejarme, sé que las dificultades están, no soy ingenuo, es cuesta arriba en muchas de las cosas, pero me concentro más en lo que puedo hacer, en lo que podemos crear, y eso nos ha dado muy buenos resultados.

Tengo una perspectiva súper positiva para nuestro país y para mi provincia. Creo que hay un talento impresionante en la Argentina, lo vimos en la entrega de premios, en cada uno de los empresarios jóvenes que presentaron sus proyectos, gente que emplea a cientos de personas y que está en distintos países, con una energía tremenda. Ahí uno se da cuenta de que realmente hay materia prima, que hay cráneos acá. Así que creo que hay excelentes perspectivas si salimos de ese lugar donde uno se victimiza, sin negar que las dificultades son parte de la realidad, pero eligiendo mirarlo desde la otra perspectiva.

Me ha tocado estar en otros países, en Estados Unidos, en Corea, donde tenemos una alianza con Samsung, y me doy cuenta de que no tenemos nada que envidiarles en talento ni en capacidades. Si enfocamos la energía en el punto correcto, tenemos un futuro impresionante.

-¿Cómo ves el futuro de uSound?

-Estamos presentes en 13 países, logramos más de 500.000 descargas, y son 430 millones las personas que tienen discapacidad auditiva y necesitan una solución. Nuestro trabajo recién empieza, tenemos que llegar a muchas más personas, eso es lo que nos moviliza. Queremos llegar a muchos más países, y eso también implica un desafío de gestión, de estrategia, y de ciertas capacidades que uno tiene que ir desarrollando. Pero el propósito grande nuestro es ese, brindar una mejor accesibilidad a la mayor cantidad de personas en el mundo.