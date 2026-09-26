Detienen a dos hombres por distribuir imágenes de abuso sexual infantil por una alerta internacional

Dos hombres de 38 y 44 años fueron detenidos en distintos allanamientos acusados de tener y distribuir material de abuso sexual infantil . Las investigaciones se iniciaron a partir de reportes enviados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización internacional dedicada a la protección de niños y adolescentes.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Esteban Berriel.

El primero de los casos comenzó a partir de un reporte emitido en mayo por el NCMEC. La alerta estaba relacionada con la presunta distribución de imágenes en las que aparecían menores sometidos a situaciones de abuso sexual.

A partir de las tareas realizadas por los investigadores, se logró identificar un domicilio donde podrían encontrarse elementos vinculados con la investigación. Con esos datos, la Justicia autorizó un allanamiento.

Durante el operativo fue detenido un hombre de 38 años y se secuestraron distintos dispositivos electrónicos que, según informaron fuentes oficiales, contenían material de abuso sexual infantil.

Entre los elementos incautados había cinco teléfonos celulares, cinco pendrives, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria.

La segunda investigación también comenzó a partir de un reporte del NCMEC emitido durante este año. En este caso, las pesquisas estuvieron orientadas a determinar si un hombre de 44 años almacenaba y distribuía este tipo de material.

Con la información reunida, la fiscalía ordenó un nuevo allanamiento. El sospechoso fue detenido luego de que los investigadores encontraran numerosos dispositivos electrónicos con material que quedó incorporado a la causa.

Secuestraron cientos de dispositivos

El segundo procedimiento permitió secuestrar 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares, 15 dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro memorias micro SD y 246 soportes ópticos.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes, que buscarán establecer el contenido de los dispositivos y determinar el alcance de las actividades investigadas.

Las dos causas se originaron a partir de reportes internacionales y fueron desarrolladas con intervención de personal especializado en delitos cometidos mediante dispositivos tecnológicos.