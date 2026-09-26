Condenado por delitos de lesa humanidad pidió permiso para ver al papa León XIV

El ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Federico von Wernich , condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad , presentó ante la Justicia un pedido para poder trasladarse y participar de una actividad vinculada con la visita del papa León XIV a la Argentina.

El sacerdote permanece detenido y necesita una autorización judicial para salir del lugar de reclusión. Su intención es asistir a una de las actividades previstas durante la visita del pontífice, programada para noviembre.

En la presentación realizada ante las autoridades judiciales, Von Wernich sostuvo que un encuentro con León XIV tendría un significado especial para su situación personal y espiritual.

El ex capellán manifestó que poder encontrarse con el Papa sería “un bálsamo de misericordia y paz espiritual en este tramo final de mi vida terrenal y de mi ministerio sacerdotal”.

Ahora, el tribunal deberá analizar el planteo y determinar si existen condiciones para concretar el traslado. Entre los aspectos que deberán considerarse figuran la situación procesal del detenido, las condiciones de seguridad y la posibilidad logística de que pueda participar de la actividad.

Por el momento, la Justicia no tomó una decisión sobre el pedido.

Von Wernich, sacerdote condenado a prisión perpetua por genocidio. Foto: Telam

Una condena por delitos de lesa humanidad

Christian von Wernich fue condenado en 2007 a prisión perpetua y a la inhabilitación absoluta por su participación en siete homicidios, 31 casos de torturas y 42 privaciones ilegales de la libertad.

Durante el juicio realizado en La Plata, la Justicia determinó que el entonces capellán de la Policía Bonaerense había utilizado su condición religiosa para intervenir en centros clandestinos de detención.

Según quedó establecido en el proceso judicial, obtenía información de personas secuestradas mediante engaños y falsas promesas, en un contexto previo a su posterior asesinato.

La condena convirtió a Von Wernich en el primer integrante de la Iglesia Católica en recibir una pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en Argentina.

El debate ante la visita de León XIV

La posibilidad de que el sacerdote participe de una actividad junto al pontífice vuelve a poner su situación bajo la atención pública, a pocas semanas de la llegada de León XIV al país.

Von Wernich continúa detenido pese a que la condena quedó firme. Además, de acuerdo con la información consignada en la causa, no fue apartado formalmente del sacerdocio por la jerarquía de la Iglesia Católica.

La eventual autorización para su traslado dependerá ahora de la evaluación que realice la Justicia.