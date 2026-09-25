Papa León XIV en Córdoba: el trámite que deberán cumplir los peregrinos para asistir a la misa

La visita del papa León XIV a Córdoba ya tiene fecha y cronograma confirmado, y mientras se ajustan los detalles del operativo, también se conoció un requisito que deberán cumplir los peregrinos que quieran participar de la misa multitudinaria que será en Fadea y es que la inscripción previa será obligatoria.

La celebración se realizará el martes 10 de noviembre a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). El registro estará a cargo del Arzobispado de Córdoba, que deberá instrumentar el mecanismo para que los peregrinos puedan anotarse y acceder al lugar.

La medida responde a la magnitud del encuentro. Según explicó el vicepresidente de Fadea, Guillermo Ballesteros, el predio está siendo preparado para recibir alrededor de 750.000 personas, distribuidas en sectores de unas 10.000 personas cada uno . También se instalarán dos hospitales, puestos de atención sanitaria y baños. El armado de la infraestructura comenzará el 1° de octubre.

Uno de los aspectos que todavía se encuentra en definición es el traslado de la multitud que llegará desde distintos puntos de Córdoba y otras provincias. Por el momento, se contemplan espacios para unos 8.000 vehículos y 5.000 colectivos, aunque las autoridades trabajan para ampliar esa capacidad.

Además, el Gobierno provincial analiza la creación de centros de transferencia, donde los peregrinos podrían dejar sus vehículos para continuar el recorrido hacia Fadea mediante colectivos gratuitos. La alternativa todavía está en evaluación.

Quienes lleguen durante la noche anterior podrán participar de una vigilia, aunque no estará permitido acampar dentro del predio. Sí podrán llevar elementos propios de este tipo de espera, como bolsas de dormir y abrigos.

La Provincia también analiza opciones de alojamiento para los contingentes que arriben desde otras localidades y jurisdicciones. Entre las alternativas aparecen escuelas y parroquias.

La agenda de León XIV en Córdoba

El papa León XIV llegará a Córdoba durante la mañana del martes 10 de noviembre. Según el cronograma oficial, arribará a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella y luego se trasladará hacia Fadea, donde presidirá la misa a las 10 y recorrerá el predio en papamóvil para saludar a los fieles.

Después de la celebración, el pontífice se trasladará hacia el centro de la ciudad. Está previsto que realice un saludo desde el balcón del Arzobispado y que posteriormente participe de un encuentro pastoral en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción con integrantes de la vida consagrada, sacerdotes, diáconos, seminaristas y agentes pastorales.

La jornada cordobesa finalizará por la tarde, cuando León XIV emprenda el regreso a Buenos Aires.