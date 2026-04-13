"La muerte de mi hijo no va a quedar así": la promesa del papá de Ángel en medio del dolor

La detención de la madre biológica junto con el padrastro de Ángel , el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia por un paro cardiorrespiratorio, derivó en un giro clave para la investigación tras conocerse los resultados de la autopsia del menor.

Según trascendió, el informe preliminar del Cuerpo Forense de Chubut estableció que el niño presentaba al menos 20 golpes en la cabeza , todos aplicados con precisión y sin lesiones en otras partes del cuerpo .

Como consecuencia de estos traumatismos craneales, los forenses determinaron que Ángel sufrió un edema cerebral hemorrágico generalizado . Este cuadro provocó un deterioro progresivo de sus funciones neurológicas hasta derivar en un paro cardiorrespiratorio, que finalmente causó su muerte .

El padre de Ángel, Luis López, habló en medio del dolor tras la detención de la madre del menor y su pareja, en el marco de una causa que avanza hacia la formalización de cargos hacia la madre de su hijo, Mariela Beatriz Altamirano, y de su pareja, Maicol González.

Conmovido y con un tono cargado de bronca, dejó en claro que irá hasta las últimas consecuencias.

“Queremos justicia y, si hay más gente involucrada, la vamos a hacer que pague”, afirmó. En la misma línea, lanzó una advertencia contundente: “Vamos a ir por todo, no va a quedar así la muerte de mi hijo, todos los que sean culpables tienen que pagar”.

Ángel Comodoro Rivadavia A medida que pasan los días, se dan más detalles de la muerte de Ángel.

López también dejó ver el impacto emocional que atraviesa debido a esta situación, argumentando: “Lo que estoy pasando es mucho para mí todavía”.

“Se metieron con la persona equivocada", declaró, "porque así como le puse Ángel a mi hijo, él va a hacer justicia; va a ser un ángel para todos los niños que están sufriendo y que nadie los ve”.

Además, denunció intentos de encubrimiento en torno al caso: “Querían tapar todo, se querían lavar las manos”, sostuvo.

Qué dijo el abogado del padre de Ángel

Por su parte, Roberto Castillo, abogado del padre, confirmó que la causa entra en una etapa clave a partir de las nuevas revelaciones. “Tenemos acceso al expediente y desde mañana se va a llevar adelante la formalización de los cargos, la imputación. Buscamos tener la acusación más sólida posible”, explicó, al tiempo que remarcó que se evita dar más detalles para no entorpecer la investigación.

El letrado también apuntó contra el accionar judicial y acompañó el reclamo de la familia: “El dolor de los padres es ante la indiferencia de la Justicia. Muchas veces fueron a buscar auxilio y la Justicia está corrompida.

"Es muy difícil creer en la Justicia”, sentenció Castillo.

En ese sentido, trazó un paralelismo con otro caso que conmocionó al país: “Tuvimos hace unos años el caso de Lucio y parece que no aprendimos nada”, concluyó.