Muerte de Ángel: el contundente dato que reveló el informe de la ambulancia durante el traslado

Un dato crucial sacude la investigación por la muerte del nene de 4 años en Chubut. El parte médico del servicio de emergencias 107 indica que el menor llegó al hospital en estado crítico tras un presunto golpe.

Los primeros peritajes revelaron la presencia de lesiones internas en la zona de la cabeza.

La investigación por la muerte de Ángel, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, dio un giro significativo en las últimas horas. Tras la conmoción inicial, se conoció un documento clave: el informe del personal de la ambulancia que realizó el traslado de urgencia, donde se menciona explícitamente un antecedente de traumatismo previo al paro cardiorrespiratorio.

Según consta en la historia clínica del menor, Ángel fue asistido por el servicio de emergencias 107 tras descompensarse en su vivienda. El equipo médico que lo recibió en el Hospital Regional dejó asentada la gravedad del cuadro y las referencias aportadas por quienes estaban con el niño al momento del traslado.

“Paciente traído por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo”, detalla el parte médico que ya está en manos de la Justicia.

Este registro es fundamental para la reconstrucción de los hechos, ya que sitúa un evento violento o accidental —un golpe— como el disparador del estado crítico con el que el nene ingresó al centro de salud.

La justicia analiza las pericias Este dato del servicio 107 se suma a las primeras pericias forenses que ya habían detectado lesiones internas en la cabeza del menor. Los investigadores buscan determinar ahora si existe una correlación directa entre ese traumatismo previo mencionado por el personal de salud y las heridas halladas en la autopsia.