El papá de Agostina Vega: "Barrelier es un enfermo, un psicópata, un hijo de puta"

En una conferencia cargada de emoción, dolor y fuertes definiciones, Gabriel Vega, padre de Agostina Vega , habló públicamente sobre la investigación del femicidio de su hija y reclamó respeto para la memoria de la adolescente de 14 años.

Acompañado por sus representantes legales, Vega pidió un minuto de silencio en homenaje a Agostina antes de comenzar la conferencia y aseguró que el objetivo del encuentro era "contar la verdad" frente a lo que definió como versiones cruzadas y falsas que circularon en los últimos días.

"Esto es por ella y para que se sepa la verdad. Quiero que el foco esté puesto en Agostina, en la investigación y en todas las personas que puedan ser cómplices de esta situación", expresó.

Uno de los momentos más contundentes de la conferencia estuvo vinculado a las versiones difundidas sobre la vida privada de la adolescente. Visiblemente conmovido, Gabriel Vega cuestionó a quienes difundieron información sobre supuestos aspectos íntimos de la víctima y denunció que se está produciendo una nueva forma de violencia contra su memoria.

"No hablemos más de la intimidad de Agostina. Eso no la define. Era una víctima. Basta de revictimizarla", sostuvo. El padre también criticó publicaciones que hicieron referencia a presuntos embarazos o aspectos personales de la joven.

"Antes de hablar de esas cosas deberían recordar que hay un hijo de mil... que asesinó a mi hija", manifestó.

Además, pidió que se difundan otras imágenes que reflejen quién era Agostina más allá de los aspectos que algunos medios decidieron destacar. "¿Por qué no muestran fotos de ella en la escuela? Esa también era Agostina", afirmó.

Críticas a la utilización política del caso

Otro de los ejes centrales de la conferencia fue el rechazo a la utilización política del femicidio. Vega aseguró que su familia no pertenece a ningún espacio político y cuestionó a dirigentes que se pronunciaron públicamente sobre el caso sin haber acompañado la búsqueda de la adolescente.

"Ninguno de los que hoy hablan se remangó para salir a buscarla. Estábamos recorriendo barrios buscando a Agostina y nadie apareció", señaló. En ese sentido, pidió que la figura de su hija no sea utilizada para obtener rédito político. "Respeten a Agostina. No la usen más. Es una víctima y de esta forma la vuelven a matar una y otra vez", expresó.

Durante varios pasajes de la conferencia, Gabriel Vega hizo referencia al impacto que tuvo la exposición pública sobre la familia. Según relató, desde que ocurrió el crimen no han podido atravesar el duelo debido a la constante presión mediática y a las consultas permanentes.

"Necesito respeto. No he podido tener un segundo de duelo por mi hija. Nos llaman permanentemente a mí, a su mamá, a sus abuelos. Lo único que pido es respeto", afirmó. También reclamó mayor empatía social frente a una situación que definió como devastadora.

"A cualquiera le puede pasar. Pónganse un segundo en los zapatos de la madre, de los abuelos o en los míos", sostuvo.

Respaldo al fiscal y a la investigación

En otro tramo de la conferencia, Vega respondió a las críticas que surgieron en torno a la actuación de la Fiscalía. Lejos de cuestionar el trabajo judicial, el padre de Agostina expresó su respaldo al fiscal Raúl Garzón y aseguró que se sintió acompañado durante todo el proceso investigativo.

"No tenemos ningún problema con el fiscal porque creemos en la investigación. Este padre trabajó codo a codo con el fiscal y nos sentimos respaldados", afirmó.

Posteriormente, los abogados comenzaron a detallar una cronología de las actuaciones realizadas desde la denuncia de desaparición presentada el domingo 24 de mayo.

La cronología de la causa

Tras respaldar el trabajo del fiscal Raúl Garzón, los abogados de la familia expusieron una detallada reconstrucción de las primeras horas de la investigación para responder a las críticas surgidas en torno a la actuación judicial.

Según explicaron, apenas dos horas después de radicada la denuncia por la desaparición de Agostina ya se habían activado numerosas medidas de búsqueda. Entre ellas, la activación del protocolo de desaparición de personas, la emisión del pedido de paradero, la intervención de la División Protección de las Personas, el análisis de redes sociales y la identificación de las personas señaladas inicialmente por la familia.

Los letrados remarcaron que la primera línea investigativa estuvo centrada en un joven identificado como "Franco", debido a que era la persona mencionada en la denuncia original presentada por la madre de la adolescente.

"A las pocas horas de la denuncia ya se habían realizado entrevistas a amigas, consultas al 911, comunicaciones con distintas dependencias policiales y verificaciones de domicilios. Toda la investigación apuntaba inicialmente a Franco porque era el dato que existía en ese momento", señalaron.

Durante la conferencia explicaron que recién durante la tarde del domingo comenzaron a surgir nuevos elementos a partir de ampliaciones testimoniales y de información aportada por terceros.

Por qué Barrelier no fue el foco inicial

Uno de los puntos que más interés despertó fue la explicación sobre cuándo apareció el nombre de Claudio Barrelier dentro del expediente. Los abogados sostuvieron que, hasta el martes por la mañana, el actual imputado no aparecía como principal sospechoso sino como una persona cercana al entorno familiar.

"Se lo mencionaba como un allegado, como alguien de confianza. No existían elementos que permitieran orientar toda la investigación hacia él desde el primer momento", explicaron.

Según detallaron, fue a partir de una nueva ampliación testimonial realizada por la mamá de Agostina, Melisa, durante la mañana del martes, cuando la Fiscalía comenzó a centrar la atención en Barrelier como uno de los principales involucrados en la desaparición de la adolescente.

Los representantes legales también defendieron la decisión de realizar múltiples allanamientos simultáneos antes de avanzar sobre domicilios específicos. "En ese momento se la buscaba con vida. Por eso era necesario actuar sobre todos los lugares posibles al mismo tiempo y no limitarse a una sola vivienda", indicaron.

El encuentro entre el papá y Barrelier

Durante la conferencia también tomó nuevamente la palabra Gabriel Vega para relatar el momento en que logró entrevistarse con Barrelier mientras buscaba respuestas sobre el paradero de su hija.

El padre de Agostina contó que comenzó a investigar por su cuenta luego de enterarse de la desaparición y que logró obtener el número telefónico del ahora detenido.

Según relató, durante ese encuentro percibió contradicciones tanto en Barrelier como en una mujer que lo acompañaba. "Cuando yo empezaba a repreguntar, él se iba de foco. Y la persona que estaba al lado lo volvía a centrar y corregía lo que decía", aseguró.

A partir de esa situación, Vega sostuvo que existen otras responsabilidades que la Justicia debe investigar. Concretamente solicitaron que una mujer identificada como Soledad sea investigada por presunto encubrimiento. "Creemos que hay responsabilidades que todavía deben determinarse y esperamos que la Fiscalía avance sobre esas líneas", señalaron.

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