Fuerte revés: detuvieron a la mamá de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia

Tras el escándalo desatado por la trágica muerte de Ángel , un niño de 4 años de Comodoro Rivadavia que falleció por un paro cardiorespiratorio, el padre del menor, Luis Armando López, solicitó a través de su abogado la imputación y detención de la madre de su hijo, Mariela Beatriz Altamirano, y de la pareja, Maicol González.

En el marco de una causa que investiga un presunto homicidio agravado, la investigación los señala como sospechosos de haber sido responsables por la muerte de Ángel.

La querella sostiene que no se trató de un hecho aislado, sino de una serie de conductas que habrían derivado en la muerte del niño. Por eso, la acusación es la de homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

Un informe social reveló que Ángel López sufría maltrato infantil en la casa de su padre.

Según trascendió, el abogado del padre amplió la denuncia original al considerar que existen pruebas suficientes contra la madre. Ahora será la fiscalía la que deberá definir si avanza con el pedido de detención.

Además, desde la querella apuntan a una posible “omisión impropia”, al sostener que la mujer conocía la violencia que su pareja ejercía sobre el menor y no intervino. Incluso, remarcan que habría contribuido al “desamparo sanitario” que agravó la situación del niño.

En paralelo, también se puso bajo la lupa a funcionarios judiciales por un presunto incumplimiento de sus deberes, al considerar que habrían desoído denuncias previas realizadas por el padre.

El audio que complica a la madre

En medio de la investigación, se conoció un audio de la madre de Ángel grabado horas antes de la muerte, que podría aportar nuevos elementos a la causa.

“Salimos a la madrugada porque el bebé se nos moría en los brazos y no salió ningún vecino”, se la escucha decir en la grabación, visiblemente alterada.

En otro tramo, la mujer relató: “El nene se nos desmayó durmiendo, yo sentía que tenía el pecho con moquillo, pero no reaccionaba. Le hice RCP, llamé a la ambulancia, grité pidiendo auxilio y nada”.

También cuestionó la atención médica recibida: “Ninguno sabía hacer RCP”, afirmó en referencia al personal que asistió al menor.

Mientras avanza la investigación, el caso suma elementos sensibles que podrían ser clave para determinar qué ocurrió en las horas previas a la muerte del niño.