La escalofriante hipótesis del doble crimen de una mujer y su hija en San Luis

Un horrible crimen conmociona a la ciudad de Villa Mercedes, San Luis , en el cual una mujer, identificada como Vanesa Zanni, y su hija de 13 años, Lidia Belén Lucero Zanni, fueron asesinadas a puñaladas. Según las primeras pericias, llevaban varios días fallecidas al momento del hallazgo, que fue este sábado.

En las últimas horas, la Policía detuvo a los dos principales sospechosos del doble crimen en plena ruta de La Pampa: Axel Emiliano Crisito (25) y su novia Dayana Macarena Peralta (21). Acto seguido, los investigadores comenzaron a plantear la hipótesis que habría desencadenado el asesinato.

Según informaron medios locales, Vanesa Zanni era una mujer muy conocida en la comunidad por su trabajo en el programa “Familia Solidaria”, donde brindaba contención y refugio a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, Zanni había asumido la tutela de Peralta, quien tiene un retraso mental leve, para que la joven no tuviera que vivir con su padrastro, que rechazaba el noviazgo con Crisito.

Sin embargo, las víctimas comenzaron a molestarse con la presencia constante del joven en su hogar: no les gustaba que se quedara a dormir y visitara la casa con tanta frecuencia. Por otro lado, trascendió que Crisito manipulaba a Peralta, quien estaba “muy enamorada” y dependía emocionalmente de él .

doble crimen san luis (1) Axel Emiliano Crisito (25) y su novia Dayana Macarena Peralta (21), principales sospechosos del doble crimen. X

De acuerdo con la hipótesis principal, Crisito apuñaló a Zanni y a Tatiana tras una discusión, usando un cuchillo de un solo filo de unos 25 centímetros. Esto implicaría que el joven fue el autor material de los asesinatos.

Así fue el hallazgo de los cuerpos de las víctimas en San Luis

El macabro descubrimiento se produjo luego de que una vecina alertara al 911 al advertir la ausencia total de movimientos en el domicilio.

Las víctimas fueron encontradas este sábado en sus dormitorios: la adolescente, con al menos siete u ocho puñaladas en el estómago. El cuerpo de la madre tenía a simple vista dos o tres heridas en la espalda y estaba boca abajo. Los investigadores creen que Crisito atacó primero a la menor y después a la mujer, que dormía en su habitación.

Asimismo, en su desesperación por escapar, el asesino dejó el arma homicida en el lugar, junto a su documento y el de su pareja. Todo indica que no se trató de un crimen planificado y que la fuga fue improvisada.