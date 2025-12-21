El perfil de la detenida por el doble crimen en San Luis: había sido reportada como desaparecida días antes

Dayana Macarena Peralta, una de las detenidas por el doble crimen en San Luis, había sido denunciada como desaparecida el pasado 10 de diciembre.

La investigación por el doble crimen que conmociona a la ciudad puntana de Villa Mercedes sumó en las últimas horas un dato clave sobre el perfil de una de las sospechosas detenidas. Se trata de Dayana Macarena Peralta, de 21 años, quien días antes del asesinato de Vanesa Zanni y su hija, Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, de 13 años, había sido reportada como desaparecida.

Según informaron fuentes policiales, Peralta residía de manera ocasional en la vivienda de las víctimas y fue denunciada como desaparecida por su padrastro durante la madrugada del 10 de diciembre. A partir de esa presentación, se activó una alerta en toda la provincia de San Luis para dar con su paradero.

La denuncia de la desaparición de la detenida La denuncia fue radicada en la Comisaría 9ª de Villa Mercedes y, apenas 24 horas después, la joven fue encontrada “sana y salva”. El 11 de diciembre, Relaciones Policiales de la fuerza provincial comunicó oficialmente que la búsqueda quedaba “sin efecto”, al constatar que Peralta se encontraba en buen estado de salud.

Sin embargo, su nombre volvió a cobrar relevancia en las últimas horas, aunque esta vez en un contexto mucho más grave. Peralta fue detenida junto a su pareja, Axel Emiliano Crisito, de 25 años, ambos acusados de ser los principales sospechosos del doble crimen que terminó con la vida de Zanni y de su hija adolescente.

Las víctimas habían brindado alojamiento ocasional a la joven, un dato que ahora forma parte de las líneas investigativas que analiza la Justicia para esclarecer el móvil del ataque. El brutal asesinato de madre e hija, ocurrido en el barrio San José, generó una profunda conmoción en la comunidad local.