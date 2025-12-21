Doble crimen en San Luis: una pareja sospechada y detenida por el asesinato de una mujer y su hija

La investigación por el doble homicidio de Vanesa Zanni y su hija Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni dio un giro clave con la detención de dos sospechosos.

La ciudad de Villa Mercedes continúa conmocionada por el brutal crimen de Vanesa Zanni y su hija Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, de 13 años, cuyos cuerpos fueron hallados el sábado en su vivienda del barrio San José. Ambas presentaban múltiples heridas de arma blanca y, de acuerdo con las primeras pericias, llevaban varios días fallecidas al momento del hallazgo.

Cómo ocurrió el doble crimen y qué sospecha la justicia El macabro descubrimiento se produjo luego de que una vecina alertara al 911 al advertir la ausencia total de movimientos en el domicilio. Zanni era una mujer muy conocida en la comunidad por su trabajo en el programa “Familia Solidaria”, donde brindaba contención y refugio a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Durante la madrugada de este domingo, la causa registró avances significativos con la detención de los principales sospechosos. Según se dio a conocer, se trata de Dayana Macarena Peralta, de 21 años, quien residía ocasionalmente con las víctimas, y su pareja, Axel Emiliano Crisito, de 25 años.

La pareja fue interceptada por efectivos de la Policía de La Pampa sobre la ruta nacional 188, entre las localidades de Quetrequén y Maisonnave, a pocos kilómetros del límite con la provincia de San Luis. De acuerdo a la investigación, los acusados habrían aprovechado el tiempo transcurrido desde el crimen para intentar escapar de la jurisdicción.

La captura fue posible gracias a un operativo cerrojo coordinado entre las fuerzas de seguridad de San Luis, Mendoza, Córdoba y La Pampa. Al momento de la detención, ambos sospechosos se encontraban indocumentados y presentan retraso madurativo, según informaron fuentes policiales.