Iba en contramano, fue detenida y tenía más de cinco veces el límite permitido de alcoholemia

El procedimiento se llevó a cabo en la calle Azcuénaga de Luján, durante la madrugada de este domingo.

La mujer detenida tenía más de cinco veces el permitido. Foto: Archivo MDZ

Una mujer de 35 años fue detenida este domingo durante la madrugada en el marco de un procedimiento que llevó a cabo Tránsito Municipal de Luján de Cuyo. La conductora circulaba de manera temeraria y tras ser detenida dio positivo al test de alcoholemia.

Según el parte oficial del Ministerio de Seguridad, alrededor de las 2.30 fue interceptado en calle Azcuénaga el automóvil en el que la conductora circulaba en contramano.

Tras detenerla e identificarla, los efectivos le realizaron el control de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre.