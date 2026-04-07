Intento de femicidio: apuñaló a su pareja e hija y se suicidó al arrojarse de un puente en Avellaneda

Kevin Hernández (34), apuñaló a su pareja e hirió a su hija tras una discusión por celos. Las víctimas lograron saltar del auto en movimiento y siguen vivas.

Kevin Hernandez perpetró un intento de femicidio antes de cometer suicidio. Ocurrió en Avellaneda.

Lo que comenzó como el festejo de un nuevo aniversario de pareja terminó en una jornada de terror en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. Durante la noche del pasado jueves, Kevin Hernández inició una violenta discusión por celos que escaló hasta un intento de femicidio a puñaladas.

Según la reconstrucción judicial, Hernández le exigió el teléfono celular a la mujer y, ante su negativa, comenzó a asestarle puñaladas en el cuello y la espalda.

En un acto de desesperación, la hija menor de la víctima intervino para intentar frenar el ataque, logrando que ambas pudieran arrojarse del vehículo mientras este aún se encontraba en movimiento.

Estado de salud de las víctimas Efectivos de la Comisaría 4ª de Avellaneda y personal del SAME acudieron rápidamente al lugar tras el aviso de los testigos.

La mujer ingresó al Hospital Perón de Avellaneda con múltiples heridas punzantes. Actualmente permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. Por su parte, la menor sufrió heridas durante el forcejeo y la caída del auto, pero se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente según informaron sus familiares en redes sociales.