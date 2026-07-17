Intentó asaltar a un chofer de una aplicación, quedó encerrada en el auto y fue detenida

Una joven de 19 años quedó detenida tras un fallido asalto a un chofer de una aplicación. Un adolescente de 16 también fue apresado.

Una mujer de 19 años fue detenida tras intentar asaltar a un chofer de aplicación y quedar atrapada en el auto.

Una joven de 19 años terminó detenida luego de un insólito intento de robo a un chofer de una aplicación de viajes en barrio Mirador, en la ciudad de Córdoba. La sospechosa quedó atrapada dentro del vehículo cuando el conductor logró escapar del ataque y condujo directamente hasta una dependencia policial.

El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando el conductor, al mando de un Fiat Cronos, arribó al punto donde debía recoger pasajeros. En ese momento fue sorprendido por la mujer y un adolescente de 16 años, quienes intentaron despojarlo de sus pertenencias.

En medio de la secuencia, el automovilista consiguió acelerar para huir, aunque la joven quedó encerrada dentro del habitáculo. Mientras escapaba, el adolescente y otro hombre que permanecía oculto comenzaron a arrojar objetos contundentes contra el vehículo.

El chofer llevó a la mujer a la comisaría Como consecuencia del ataque, la luneta trasera del automóvil sufrió importantes daños. A pesar de ello, el conductor continuó su marcha hasta una comisaría, donde entregó a la sospechosa a los efectivos policiales.

Poco después, el menor señalado como partícipe del asalto se presentó en la dependencia y también fue aprehendido. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un teléfono celular que quedó incorporado a la investigación.