Se conocieron detalles del vuelco del micro en Carmen de Areco: cuál es la principal hipótesis

Un micro de larga distancia de la empresa Vía Tac, que viajaba desde la provincia de Córdoba hacia la Ciudad de Buenos Aires, despistó y cayó desde un puente de la Ruta Nacional 7, a la altura del acceso a Carmen de Areco .

Como consecuencia del accidente, 18 de las 20 personas que viajaban en el micro, resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital provincial de esa localidad bonaerense.

Según se supo con el correr de las horas, el siniestro ocurrió alrededor de las 6:55 de este viernes, en el kilómetro 135 de la Ruta Nacional 7, a pocos metros de la intersección con la Ruta Provincial 31, en una zona cercana a la Estancia La Guardia .

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, todos los pasajeros lesionados permanecen internados y se encuentran fuera de peligro. Entre ellos, una mujer presenta lesiones de mayor consideración debido a un compromiso en uno de sus brazos, aunque también permanece estable.

En el colectivo viajaban alrededor de 20 pasajeros, entre adultos y menores de edad. Según el testimonio de Maximiliano, uno de los ocupantes de la unidad, el accidente ocurrió cuando el micro comenzaba a subir el puente ubicado en Carmen de Areco.

"Estábamos subiendo al puente en Carmen de Areco. Aparentemente, una ráfaga de viento nos hizo volcar en el puente", relató el pasajero en declaraciones a TN. El hombre explicó que dentro del colectivo también viajaban un niño y un bebé, quienes fueron asistidos por los equipos de emergencia tras el accidente.

"Había un niño que fue atendido. Un bebé", indicó. Además, describió el momento del vuelco como "segundos de caos".

Cuál es la principal hipótesis del accidente en Carmen de Areco

Las primeras hipótesis apuntan a las condiciones climáticas registradas en la zona. Según la información preliminar, al momento del accidente había lluvia, caída de granizo en algunos sectores y fuertes ráfagas de viento, factor que los investigadores consideran como una de las posibles causas del despiste.

Alerta meteorológico por fuertes ráfagas de viento en Carmen de Areco. SMN

Qué pasó con el chofer del micro

En un primer momento trascendió una versión que indicaba que uno de los choferes se había arrojado del colectivo antes del vuelco y era intensamente buscado. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada con el correr de las horas. De acuerdo con la información oficial, el conductor descendió de la unidad después del accidente para dirigirse hasta una estación de servicio cercana con el objetivo de pedir ayuda.

Cómo es el operativo en Carmen de Areco

Tras el llamado al 911, efectivos policiales, personal de Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios, servicios de emergencia y autoridades municipales desplegaron un operativo en el lugar para asistir a los pasajeros y asegurar la zona donde quedó el vehículo. El intendente de Carmen de Areco, Darío Villagrán, también se hizo presente durante las tareas de asistencia.

Las autoridades señalaron además que la Ruta Nacional 7 se encontraba en buen estado de circulación y permanece habilitada.