Cuotas de $351.659: la documentación que exige el IPV para anotarse

La inscripción al plan Construyo Mi Casa no termina al completar un formulario. Para determinar si una familia puede sostener el ahorro previo y luego devolver el crédito, el IPV de Mendoza solicita documentación específica sobre ingresos, empleo, impuestos y compromisos financieros.

La alternativa inicial, destinada a construir una vivienda de 55 metros cuadrados, tiene una cuota de ahorro de $351.659 entre julio y septiembre de 2026. Para elegirla, el grupo debe acreditar ingresos mensuales desde $1.758.299. Los valores aumentan con la superficie del proyecto, por lo que cada postulante tendrá que demostrar el piso correspondiente a la opción seleccionada.

Quienes tienen un empleo formal deben incorporar los últimos seis recibos de sueldo. Si la remuneración cambia de un mes a otro por comisiones, horas extras u otros conceptos, el IPV puede requerir los comprobantes de los últimos 12 meses para establecer un promedio. Cuando existe más de una relación laboral, se deben declarar todos los empleos y adjuntar la documentación de cada uno.

La carpeta también debe incluir una constancia de CUIL y un certificado laboral que detalle la razón social y el CUIT del empleador. Allí deben figurar el salario bruto, el monto neto y la inexistencia de embargos sobre los haberes. La firma del empleador tiene que estar certificada por una entidad bancaria. Estos requisitos alcanzan tanto al titular como al cotitular cuando ambos ingresos se utilizan para llegar al mínimo establecido.

Los monotributistas deben presentar la constancia de inscripción o credencial fiscal, junto con los comprobantes de pago del régimen correspondientes a los últimos seis meses. También se exige acreditar la inscripción en Ingresos Brutos y adjuntar los pagos del mismo período o una constancia de Tasa Cero. La documentación se completa con una certificación o manifestación de ingresos emitida por un contador público y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

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Para trabajadores independientes inscriptos en Ganancias e IVA, la lista es más extensa. Deben cargar la constancia de inscripción fiscal, la última declaración jurada de Ganancias con su presentación y pago, los comprobantes de Ingresos Brutos de los últimos seis meses y las declaraciones juradas de IVA correspondientes a ese período. También se solicita la certificación contable de ingresos y, según la actividad, la habilitación municipal, matrícula profesional o título habilitante.

Qué sucede cuando el ingreso familiar no alcanza

Si el titular y el cotitular no llegan al mínimo, pueden incorporar un fiador. Sin embargo, los ingresos de esa persona no se suman a los del grupo: el fiador deberá demostrar por sí solo que alcanza el monto exigido para la alternativa elegida. Además, tendrá que presentar la documentación financiera correspondiente a su situación laboral, junto con su DNI y los certificados requeridos por el programa.

La evaluación no se limita a verificar cuánto gana la familia. El IPV también puede analizar informes crediticios, préstamos personales, cuotas pendientes, resúmenes de tarjetas y eventuales embargos. Por ese motivo, deberá informarse cualquier compromiso que reduzca la capacidad mensual de pago. Durante la revisión del expediente, el organismo puede solicitar ampliaciones, comprobantes actualizados o una entrevista con el titular, cotitular o fiador.

Cómo presentar la carpeta financiera ante el IPV

Los documentos deben ordenarse y digitalizarse en formato PDF. La guía vigente de inscripción advierte que no se aceptan fotografías en JPG ni archivos comprimidos. Las copias deben ser legibles y los originales tienen que conservarse ante una posible revisión presencial.

La carga se realiza desde el portal de Construyo Mi Casa. Las observaciones se envían al correo declarado por el postulante mediante el sistema de tickets. Presentar los archivos no garantiza el ingreso: el IPV revisará la información social y financiera y, si aprueba la carpeta, convocará a la firma del contrato que dará comienzo al período de ahorro previo.