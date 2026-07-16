Casa propia del IPV: cómo inscribirse para pagar una cuota de $350.000

El Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) de Mendoza continúa con las inscripciones abiertas al programa Construyo Mi Casa , una línea de crédito hipotecario destinada a familias y personas que desean construir su casa propia en un terreno o adquirir uno durante el período de ahorro.

La iniciativa ofrece cuotas desde $351.659 y busca facilitar el acceso a la vivienda con un esquema de financiamiento a largo plazo.

El programa financia hasta el 85% del valor de la obra, mientras que el beneficiario aporta el 15% restante mediante un sistema de ahorro previo de 36 meses . Una vez cumplida esa etapa, el IPV otorga el crédito para comenzar la construcción de la vivienda.

Para inscribirse, los interesados deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por el organismo:

El programa también permite la inscripción de personas solas, sin necesidad de conformar un grupo familiar, siempre que cumplan con los requisitos económicos y patrimoniales exigidos por el IPV.

Cuotas según la superficie de la vivienda

El valor de la cuota depende del tamaño del proyecto habitacional. Los montos vigentes para julio son los siguientes:

Vivienda de 55 m²: cuota desde $351.659 .

cuota desde . Vivienda de 69 m²: $405.042.

$405.042. Vivienda de 80 m²: $451.558.

$451.558. Vivienda de 100 m²: $535.974.

$535.974. Vivienda de 120 m²: $661.133.

$661.133. Vivienda de 140 m²: $752.608.

Cómo inscribirse

Las inscripciones permanecen abiertas y el trámite se realiza de forma completamente online a través del sitio oficial del Instituto Provincial de la Vivienda. Los postulantes deberán completar el formulario correspondiente y presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos.

Una vez otorgado el préstamo y comenzada la construcción, el beneficiario dispone de un plazo de hasta 20 años para devolver el crédito. El pago de las cuotas comienza un año después del inicio de la obra y el monto se actualiza mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), un mecanismo que busca mantener una relación equilibrada entre el valor de la cuota y los ingresos familiares.

Desde el IPV destacaron que el programa continúa siendo una de las principales herramientas de acceso a la vivienda en Mendoza, especialmente para quienes cuentan con un terreno y buscan una alternativa de financiamiento diferente a los créditos hipotecarios tradicionales.