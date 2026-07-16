Casa propia del IPV: cómo inscribirse para pagar una cuota de $350.000
El IPV confirmó que mantiene abiertas las inscripciones para pagar la cuota de una casa a poco más de $350.000. Cómo anotarse.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Mendoza continúa con las inscripciones abiertas al programa Construyo Mi Casa, una línea de crédito hipotecario destinada a familias y personas que desean construir su casa propia en un terreno o adquirir uno durante el período de ahorro.
La iniciativa ofrece cuotas desde $351.659 y busca facilitar el acceso a la vivienda con un esquema de financiamiento a largo plazo.
El programa financia hasta el 85% del valor de la obra, mientras que el beneficiario aporta el 15% restante mediante un sistema de ahorro previo de 36 meses. Una vez cumplida esa etapa, el IPV otorga el crédito para comenzar la construcción de la vivienda.
Requisitos para acceder a las casas del IPV
Para inscribirse, los interesados deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por el organismo:
- Acreditar ingresos familiares mínimos desde $1.758.299 mensuales.
- Contar con un terreno propio o comprometerse a adquirir uno dentro de los próximos 36 meses.
- Que el lote disponga de agua potable y energía eléctrica.
- Si el terreno pertenece a un barrio privado, las expensas no podrán superar el 50% del valor de la cuota.
- Destinar el crédito a la construcción de la primera vivienda familiar.
- No ser propietario de otra vivienda.
- Tener entre 18 y 70 años.
El programa también permite la inscripción de personas solas, sin necesidad de conformar un grupo familiar, siempre que cumplan con los requisitos económicos y patrimoniales exigidos por el IPV.
Cuotas según la superficie de la vivienda
El valor de la cuota depende del tamaño del proyecto habitacional. Los montos vigentes para julio son los siguientes:
- Vivienda de 55 m²: cuota desde $351.659.
- Vivienda de 69 m²: $405.042.
- Vivienda de 80 m²: $451.558.
- Vivienda de 100 m²: $535.974.
- Vivienda de 120 m²: $661.133.
- Vivienda de 140 m²: $752.608.
Cómo inscribirse
Las inscripciones permanecen abiertas y el trámite se realiza de forma completamente online a través del sitio oficial del Instituto Provincial de la Vivienda. Los postulantes deberán completar el formulario correspondiente y presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos.
Una vez otorgado el préstamo y comenzada la construcción, el beneficiario dispone de un plazo de hasta 20 años para devolver el crédito. El pago de las cuotas comienza un año después del inicio de la obra y el monto se actualiza mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), un mecanismo que busca mantener una relación equilibrada entre el valor de la cuota y los ingresos familiares.
Desde el IPV destacaron que el programa continúa siendo una de las principales herramientas de acceso a la vivienda en Mendoza, especialmente para quienes cuentan con un terreno y buscan una alternativa de financiamiento diferente a los créditos hipotecarios tradicionales.