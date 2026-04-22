Insólito robo en una funeraria: entró a la sala velatoria y se robó pertenencias de los fallecidos

Un hecho insólito y perturbador ocurrió en una funeraria del partido bonaerense de José C. Paz , donde un hombre ingresó sin ser advertido, recorrió distintas salas velatorias y robó objetos de valor, incluso pertenencias de los fallecidos .

El episodio tuvo lugar el lunes por la mañana, alrededor de las 9:25, en la histórica cochería Oviedo e Hijos, ubicada sobre la avenida Presidente Perón al 3900.

Según consta en la denuncia radicada por Tomás, hijo del propietario, el delincuente accedió tras forzar un candado en uno de los ingresos laterales, aprovechando un descuido del personal.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia, aunque el ingreso fue advertido recién cerca de las 10:00, cuando los dueños revisaron las grabaciones tras notar la falta de un teléfono celular. En las imágenes se observa al sospechoso desplazarse con total tranquilidad por el interior del establecimiento, incluso dentro de las salas donde había ataúdes con personas fallecidas.

Durante varios minutos, el hombre recorrió el lugar y fue guardando distintos elementos en una mochila negra . Entre lo sustraído se encuentran el celular del dueño —un Samsung A22—, seis tazas de vidrio, piezas de bronce y, en un hecho que generó especial indignación, la placa identificatoria de uno de los difuntos.

De acuerdo con las imágenes, el sospechoso tendría unos 55 años, tez blanca, cabello largo ondulado con canas, y vestía jean azul, remera color arena y zapatillas blancas. Tras concretar el robo, se retiró del lugar sin ser interceptado y hasta el momento continúa prófugo.

robo en una funeraria

Una seguidilla de robos

Desde la funeraria manifestaron su malestar por lo sucedido y remarcaron que el episodio “supera todos los límites”, no solo por el delito en sí, sino por la falta de respeto hacia los fallecidos y sus familias. Además, recordaron que no se trata de un hecho aislado: el establecimiento sufrió 21 robos en los últimos 35 años, incluyendo un asalto trágico en el que falleció un familiar directo.

La investigación quedó en manos de la fiscal Karina Carbonella, titular de la UFI N° 24 descentralizada de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial San Martín, que ya analiza las imágenes para identificar al autor del hecho.