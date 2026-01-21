Bocinazos y aplausos en el velatorio del nene de 12 años muerto tras una persecución policial

Familiares y amigos despidieron a Uriel Giménez en su velatorio realizado en Tres de Febrero con bocinazos y aplausos, mientras avanza la investigación.

El velorio de Uriel Alejandro Giménez, de 12 años, en Tres de Febrero tuvo bocinazos y aplausos por parte de sus familiares y amigos.

Familiares, amigos y vecinos despidieron este miércoles a Uriel Alejandro Giménez, el chico de 12 años que murió tras recibir un disparo en medio de una persecución policial en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El velatorio estuvo marcado por escenas de profundo dolor y una despedida cargada de ruidos, bocinas y aplausos.

“Ahora sí, bebé. Descansá en paz. Hicimos el ruido que vos hacías”, escribió Kiara, la hermana del nene, en un mensaje que compartió en redes sociales junto a una imagen de una remera con la foto de Uriel sobre una moto. La publicación reflejó el clima de la despedida, que fue difundida por allegados a través de distintos videos.

Durante el recorrido hacia el cementerio municipal, se organizó una caravana de autos y motos que acompañó al coche fúnebre. A lo largo del trayecto hubo bocinazos, aplausos y mensajes de afecto que buscaron rendirle homenaje al chico. "Me vas a doler toda la vida" y "el ruido que hicimos por vos, hermano", fueron algunos de los posteos compartidos por amigos.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno. Ante la orden de detenerse, el vehículo se dio a la fuga y, durante la persecución, se produjo un intercambio de disparos. La secuencia terminó en el barrio Puerta 8, donde al menos dos sospechosos escaparon a pie.

Dentro del auto fue hallado el cuerpo de Uriel, junto con vainas servidas. Personal del SAME confirmó que el menor murió por heridas de arma de fuego. La causa quedó a cargo de la UFI N°6, que dispuso pericias realizadas por Gendarmería Nacional.