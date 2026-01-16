Persecuciones a infractores, un detenido y dos motos secuestradas en Las Heras

Dos persecuciones policiales permitieron secuestrar un par de motos "flojas de papeles" entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes en Las Heras . Uno de los rodados había sido denunciado como robada y la otra tenía el motor adulterado . En tanto, sólo uno de los conductores fue aprehendido , ya que el otro se dio a la fuga.

El primero de los procedimientos tuvo lugar durante el mediodía del jueves, cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) recorría la zona de calle Azcuénaga y, en la intersección con San Lorenzo, detectó a un sujeto que iba a bordo de una moto de baja cilindrada y no tenía el casco colocado.

Acto seguido, una vez que el infractor advirtió la presencia de los policías, aceleró con claras intenciones de evitarlos, por lo que se inició una persecución por las calles del departamento lasherino.

Al pasar por calle O'Higgins , el sospechoso se topó con empleados de Aguas Mendocinas que realizaban reparaciones, pero pasó por entre las máquinas y los camiones, logrando perderse de vista.

No obstante, los efectivos recorrieron las inmediaciones y localizaron nuevamente al escurridizo motociclista, logrando darle alcance a los pocos metros sobre esa misma calzada.

La motocicleta incautada en el procedimiento del jueves en Las Heras.

En tanto, al verificar los guarismos identificatorios del motor del rodado menor en el que se movilizaba el individuo, consultaron con personal de la División Sustracción Automotores, dependiente de Investigaciones, y confirmaron que habían sido adulterados, de acuerdo con las fuentes policiales.

Debido a eso, desde la Oficina Fiscal Las Heras N°2 ordenaron el secuestro de la motocicleta y la aprehensión del conductor, de 20 años, quien fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte.

El secuestro de una moto robada

Por su parte, el otro operativo se inició pasadas las 2 de este viernes mientras efectivos de la Guardia Motorizada patrullaban el interior del barrio Matheu, por calle San Martín, y notaron la presencia de un motociclista que manejaba a alta velocidad y sin el casco puesto.

Frente a eso, los uniformados le hicieron señas para que frenara el paso, pero el sospechoso hizo caso omiso y evadió las movilidades mediante maniobras de alto riego.

Seguidamente, ingresó por una huella al barrio Yapeyú, por lo que se orquestó un operativo cerrojo, siguiendo a corta distancia al malviviente motorizado. Pese a eso, el individuo tomó calle Madame Curie y así se adentró en un descampado, donde abandonó el rodado menor y concretó el escape a pie.

Tras eso, los policías verificaron los números identificatorios del chasis de la Honda Wave 110cc que abandonó el sujeto y los detectives de Sustracción de Automotores informaron que tenía pedido de secuestro por un robo simple denunciado el pasado 29 de diciembre, indicaron fuentes allegadas al procedimiento.

En tanto, se solicitó que personal de la Policía Científica trabajara sobre el vehículo, con la finalidad de obtener alguna huella o muestra de ADN que permita identificar al sospechoso que se dio a la fuga.