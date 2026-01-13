Persecución y captura: un adolecente fue aprehendido con un arma de fuego en Las Heras

Un joven de 15 años fue aprehendido en Las Heras tras una persecución. El menor salió corriendo al ver a los policías y descartó un arma de fuego mientras huía.

Un patrullaje en las calles del barrio Colombia II, Las Heras, terminó en la madrugada de este martes con la aprehensión de un adolescente de 15 años que portaba un arma de fuego e intentó escapar de los efectivos actuantes.

El joven comenzó a huir al notar la presencia de un móvil policial circulando por las calles de dicho barrio lasherino a escasos minutos de las 1.50. Así se desató una breve persecución en la zona, que terminó con la captura del menor en un descampado ubicado frente a la intersección de las calles Amanecer y Pimenides.

image Durante el accionar policial se vio cómo el menor arrojó una pistola a la maleza del terreno baldío. Al rastrillar el lugar, los uniformados hallaron el arma de fuego, calibre 14.