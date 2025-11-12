Condenaron a una funeraria por entregar un cadáver equivocado: deberá pagar millones de pesos

La Justicia de Córdoba condenó a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y a la funeraria Juan Caruso por entregar un cadáver equivocado.

Un terrible e insólito episodio tuvo lugar en la provincia de Córdoba, donde una familia veló y cremó el cuerpo de un hombre que creyeron que era su familiar. Sin embargo, el Hospital Nacional de Clínicas y la funeraria se confundieron y le entregaron el cadáver de otro difunto con el mismo apellido.

Por lo tanto, por este error, la Justicia condenó a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y a la funeraria Juan Caruso, la cual deberá pagarle más de 10 millones de pesos a la familia damnificada por daño moral.

Lo ocurrido salió a la luz cuando desde el Hospital de Clínicas notaron una inconsistencia entre los cadáveres que había en la morgue y los registros. El cadáver que debían entregar era el de Feliciano Mercado, pero entregaron el de Esteban Mercado.