Condenaron a una funeraria por entregar un cadáver equivocado: deberá pagar millones de pesos
La Justicia de Córdoba condenó a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y a la funeraria Juan Caruso por entregar un cadáver equivocado.
Un terrible e insólito episodio tuvo lugar en la provincia de Córdoba, donde una familia veló y cremó el cuerpo de un hombre que creyeron que era su familiar. Sin embargo, el Hospital Nacional de Clínicas y la funeraria se confundieron y le entregaron el cadáver de otro difunto con el mismo apellido.
Por lo tanto, por este error, la Justicia condenó a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y a la funeraria Juan Caruso, la cual deberá pagarle más de 10 millones de pesos a la familia damnificada por daño moral.
Lo ocurrido salió a la luz cuando desde el Hospital de Clínicas notaron una inconsistencia entre los cadáveres que había en la morgue y los registros. El cadáver que debían entregar era el de Feliciano Mercado, pero entregaron el de Esteban Mercado.
Qué dijo la abogada de la familia
Este miércoles, en diálogo con La Voz, Paula Piedrabuena reveló que aún “no hubo explicaciones” de la casa velatoria. “La persona de la cochería que debería estar controlando se retiró y no hizo el control correspondiente, sólo revisó que era el mismo apellido”, explicó la abogada. Y concluyó: “Hasta el día de hoy sigue siendo una herida abierta”.