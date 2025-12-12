Habilitan a la UIF a actuar contra el Comando Vermelho por lavado de dinero en Argentina

La Unidad de Información Financiera ( UIF ), dirigida por Paul Starc, logró finalmente ingresar como parte querellante en la investigación sobre un circuito de blanqueo de capitales atribuido a integrantes del Comando Vermelho , una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que aceptó la queja del organismo y dejó sin efecto la resolución que le había impedido intervenir.

El caso surgió tras la sentencia dictada el 1º de octubre por el Tribunal Oral Federal N° 7, que condenó a Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira y Selma De Lima Muniz Barbosa a tres años de prisión en suspenso y a una multa de $720 millones. El fallo describió una maniobra de gran escala que permitió blanquear más de 520 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas.

La condena se produjo mediante un acuerdo de juicio abreviado entre las defensas y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) . Como la pena no implicaba cumplimiento efectivo, los imputados quedaron en libertad inmediatamente después de escuchar la sentencia.

Lo llamativo fue que, al momento de dictar el fallo, el tribunal oral consideró que la UIF no podía recurrir la decisión porque —según entendió— el organismo no era parte del proceso, ya que su pedido de intervenir como querellante no había sido resuelto en tiempo oportuno. Frente a esa restricción, la UIF elevó una queja directamente a Casación.

El fallo de Casación

En su resolución, el juez Mariano Borinsky Hornos señaló que la negativa original había vulnerado el derecho del organismo a ser escuchado, afectando principios básicos del debido proceso. Por ello, dispuso anular esa decisión y ordenar al tribunal inferior pronunciarse nuevamente, esta vez habilitando la participación activa del ente antilavado.

La medida supone un refuerzo institucional para la UIF, que ahora podrá impulsar investigaciones, sugerir medidas de prueba y apelar resoluciones en un expediente que exhibe ramificaciones en la región y evidencia la capacidad financiera del Comando Vermelho, conocido por su estructura criminal transnacional.

La causa, considerada de alto impacto por el volumen de dinero movilizado y el alcance internacional de la banda, sienta además un precedente clave para la intervención de organismos especializados en investigaciones por lavado de activos complejas y de alcance global.