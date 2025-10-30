Así sería el fusil argentino encontrado entre las armas del Comando Vermelho

La Policía de Río de Janeiro halló un fusil argentino entre las armas del Comando Vermelho, y reavivó sospechas sobre el desvío de material militar en la región.

En el operativo contra una de las bandas criminales más poderosas de la región, la policía brasileña encontró un FAL que provenía de arsenales militares fabricados en Argentina, de acuerdo con lo informado por el detective del área de la Policía Civil Vinicius Domingos. Este fusible de alto calibre se sumó a todas las armas secuestradas por la policía después de la incursión de las autoridades en las favelas de Río.

fusiles del ejército argentino El fusil argentino que fue encontrado dentro de las armas secuestradas del Comando Vermelho por la operación en Río de Janeiro. X El fusil argentino que la policía de Río de Janeiro encontró en el operativo “Identificamos que dos (fusiles) pertenecen a las Fuerzas Armadas de Brasil, dos a las Fuerzas Armadas de Venezuela, uno a las Fuerzas Armadas de Argentina y un G3 a las Fuerzas Armadas del Perú. Esto demuestra, como venimos diciendo, que casi ninguna de estas armas proviene de coleccionistas, tiradores y cazadores en Brasil”, sostuvo el detective Domingos en un video en su cuenta de Instagram.

Desde hace años, las principales megaorganizaciones criminales de Brasil (como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho) se abastecen con armamento de guerra. Parte de ese arsenal proviene de fuentes legales y, según distintas investigaciones, incluye material desviado de las Fuerzas Armadas argentinas.

La Policía De Río Detectó Un Fusil Argentino En Las Armas Secuestradas Instagram: @delegado_vinicius_domingos “Tras un análisis superficial realizado hoy, hemos obtenido lo siguiente: 11 de estos fusiles son de la plataforma G3, una plataforma alemana. 13 son de origen belga, un fusil conocido como FAL. 16 son de la plataforma rusa AK-47, y el resto son fusiles norteamericanos de la plataforma AR”, afirmó el efectivo de la policía.