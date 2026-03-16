"Golpeaba a mi mamá": la historia de violencia detrás del femicidio en Caleta Olivia

La joven habló sobre la relación que mantenía su mamá con el único detenido por el crimen y pidió justicia.

Ada Barrozo Quilo fue hallada muerta en una casa ubicada en la calle Las Margaritas al 1500, en el barrio 132 Viviendas.

La causa investiga el femicidio de Ada Barrozo Quilo, la mujer de 44 años que fue estrangulada en Caleta Olivia, Santa Cruz, continúa avanzando. En las últimas horas, la hija de la víctima reveló nuevos detalles sobre la relación de su mamá con el único detenido.

“Sabíamos que golpeaba a mi mamá”, indicó Valery Antezana, hija de Ada. Además, mencionó que en varias ocasiones le dijeron que deje a su pareja. “Se le habló muchísimas veces de que no se deje golpear. Nunca nos escuchó”, lamentó.

En diálogo con La Opinión Austral, Valery pidió justicia por su mamá: “Queremos hacer justicia”. Valery manifestó que el caso “quede en la nada”, ya que el papá del detenido pertenece a la fuerza. “Tengo entendido de que trabajaba como policía o como jefe de policía”, señaló.

El caso Lo que comenzó como una emergencia médica por "dificultades respiratorias", terminó convirtiéndose en una investigación por femicidio. El miércoles pasado, Ada fue hallada sin vida en una casa ubicada en la calle Las Margaritas al 1500, en el barrio 132 Viviendas.

En un principio, su pareja aseguró que la mujer se había desvanecido mientras mantenían relaciones sexuales. Sin embargo, el caso dio un inesperado giro tras los resultados de la autopsia.