Fuerte revés: acusan a "Tati" Leclercq de manipular el celular del anestesista muerto

Se trata de la joven con vínculo cercano a Delfina Lanusse, imputada por administración fraudulenta de medicamentos.

La causa que investiga la muerte de Alejandro Zalazar, un anestesista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, continúa avanzando. En las últimas horas, se conoció que una de las residentes mencionadas en la investigación está acusada de haber alterado el celular de la víctima.

Se trata de Chantal “Tati” Leclercq, residente del Hospital Rivadavia y con vínculo cercano a Delfina Lanusse, imputada por administración fraudulenta de medicamentos en la investigación que indaga sobre la sustracción y presunto consumo de propofol y fentanilo que salieron de manera irregular del Hospital Italiano.

Ahora, Leclercq está acusada de haber ido al departamento de la víctima y alterar su celular. Según informó el periodista Mauro Szeta, la Justicia comprobó que fue la última persona en hablar con el residente que fue hallado muerto en el barrio de Palermo.

Allanaron dos domicilio vinculados a "Tati" Leclercq Los procedimientos se llevaron a cabo en una propiedad del country Santa Bárbara y en departamento situado sobre la avenida Santa Fe al 5300, en el marco del expediente que tramita como averiguación de muerte dudosa por el fallecimiento de Zalazar.