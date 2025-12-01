"Ensuciaron su memoria": el desgarrador relato de la hermana del joven asesinado por su novia en Lanús

Luego de la detención de Nahiara, la hermana de la víctima apuntó contra el relato que la coloca como víctima de violencia de género.

Tras el asesinato de Santiago Nahuel López Monte, el joven de 20 años que fue asesinado por Naihara, su novia de 16 años, en Lanús. Ahora, Tamara, la hermana de la víctima, habló en A24 junto al abogado defensor de la familia tras la detención de la adolescente acusada.

El abogado defensor habló tras los dichos de la defensora, donde Naihara era presentada como víctima de violencia de género y quien sufría ataques dentro de la pareja.

"Tratan de colocarla en un lugar de víctima", comenzó explicando Roberto Castillo, el abogado de la familia de Santiago. "Pero la prueba objetiva nos dice que se tiño el pelo, se comunicó con su padre para que la ayude y, en lugar de ver cómo estaba la familia, estructuró una defensa para presentarse como una víctima. Banalizando la violencia de género".

El relato de Tamara, la hermana del joven asesinado Tamara, por otro lado, visiblemente conmovida tras el fallecimiento de su hermano, relató: "Es muy doloroso ver como ella (la abogada de la adolescente) se agarra de esto para defenderla a Naihara. Ver lo sínica que es, de decir que ella era quien sufría la violencia, cuando era mi hermano quien lo hacía".

"Hay muchos testimonios que comprueban que era mi hermano quien sufría la violencia. Ver lo sínica que es para agarrar esto y ensuciar la memoria de mi hermano. Que fue asesinado brutalmente por Naihara".