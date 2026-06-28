Emerenciano Sena habló desde la cárcel: se declaró inocente y cuestionó la condena por el femicidio de Cecilia

Desde el Complejo Penitenciario I de Resistencia, Emerenciano Sena volvió a hablar tras haber sido condenado a principio de año a prisión perpetua como partícipe primario del femicidio de Cecilia Strzyzowski . En una entrevista, insistió en su inocencia, cuestionó el proceso judicial y aseguró que la condena respondió a intereses políticos y no a las pruebas de la causa.

Sena afirmó que fue condenado "sin una prueba" y sostuvo que durante el juicio nunca se logró demostrar su participación en el crimen. “Que se sepa y que se conozca, que yo soy inocente porque nunca hice nada. Y porque no presentaron una prueba que rompa mi inocencia”, expresó.

César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron condenados a perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El dirigente social apuntó contra el juicio por jurados y el funcionamiento de la Justicia chaqueña, y alegó que lo "condenaron porque vinieron doce personas que no saben nada de justicia, de investigación ni de nada y le impusieron la orden de que me condenen”, sostuvo.

Además, consideró que el veredicto fue consecuencia de un "hartazgo social" y no del análisis de pruebas. En ese marco, aseguró, sin aportar evidencias, que los integrantes del jurado fueron presionados por el poder político.

Por otro lado, también cuestionó la hipótesis de la fiscalía sobre la supuesta planificación de un viaje a Ushuaia por parte de Marcela Acuña, su esposa y también condenada en la causa. “Era la pompa para llevar a juicio la cosa. Y la pompa que presentaron fue como un velorio sin cadáver”, dijo.

Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, ambos condenados por el crimen de Cecilia Stryzowski. NA

Qué dijo sobre César Sena y Marcela Acuña

Emerenciano Sena reveló que comparte pabellón con su hijo, César Sena, condenado como autor del femicidio, y aseguró que atraviesa un delicado estado de salud mental. “Está mal, necesita una atención. Cada vez está peor”, afirmó.

Al mismo tiempo, señaló que nunca escuchó a su hijo reconocer el crimen. “Nunca habló del caso conmigo. Nunca dijo: ‘Yo maté a Cecilia’”.

Sobre Marcela Acuña, explicó que, pese a estar separados de hecho, mantienen el vínculo familiar. “Ella es mi señora, la mamá de mi hijo. Tenemos visitas de revinculación, sábado por medio”, contó.

Consultado sobre qué habría hecho si hubiese sabido que su hijo era responsable del crimen, no dudó en establecer que lo habría entregado "automáticamente. La comisaría estaba a seis cuadras de mi casa”.

En otro tramo de la entrevista con la revista Litigio, describió cómo vive el encierro. “Mi vida acá no vale nada. Estoy convencido de que acá soy como una mercadería. Es un gran negocio para todos: para los abogados, para los fiscales y para todos los periodistas”.

"Estas ahí porque planificaron matar a mi hija", las palabras de la madre de Cecilia Strzyzowski

Las declaraciones de Emerenciano Sena provocaron una rápida reacción de Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, quien compartió la entrevista en sus redes sociales y rechazó sus dichos. “Estás ahí porque planificaron matar a mi hija, con un viaje a Ushuaia”, escribió.

“Leí la nota y, una vez más, el libreto es el mismo: ‘Soy una víctima, lo único que hice fue cortar calles’", expresó la madre de Strzyzowski, y arremetió con dureza contra el exlíder piquetero: "Qué conveniente es la memoria cuando decide olvidar las declaraciones de Diego y Marcela Leiva, aquellas donde hablaban de que: ‘Teníamos una bala con nuestros nombres’. Parece que algunos confían en que, cambiando el relato, cambie también la historia. Ojalá la memoria de la sociedad sea un poco más difícil de manipular que eso”.