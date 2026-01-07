El misterio de la camioneta abandonada en una cochera en la que encontraron $80 millones

El hallazgo fue en una cochera de la ciudad de Córdoba. Tras 7 meses con custodia policial, apareció la hija del dueño, abrió la camioneta y apareció el dinero.

Un procedimiento policial realizado en pleno centro de la ciudad de Córdoba derivó en el hallazgo de una suma millonaria dentro de una camioneta. Foto: gentileza El Doce

Un procedimiento policial realizado en pleno centro de la ciudad de Córdoba derivó en el hallazgo de una suma millonaria dentro de una camioneta que permanecía abandonada desde hacía meses en una cochera. El descubrimiento activó una investigación judicial para determinar el origen de más de 80 millones de pesos hallados en el vehículo.

Todo comenzó cuando personal policial advirtió que una VW Tiguan negra llevaba cerca de siete meses inmovilizada en una playa de estacionamiento ubicada sobre calle Salta al 300, de la capital cordobesa. La situación llamó la atención de los efectivos que prestaban servicio en la zona y, tras un control de rutina, confirmaron que el rodado contaba con un pedido de secuestro, por lo que se dispuso una custodia permanente.

Según explicó el comisario Héctor Pérez, el operativo tomó un giro inesperado cuando una adolescente de 17 años se presentó en la cochera y aseguró ser hija del propietario del vehículo. La joven entregó una llave, lo que motivó la intervención de los superiores y una consulta directa con la fiscalía interviniente. Tras cotejar que la llave coincidía con la cerradura, la Justicia autorizó la apertura de la camioneta.

El sorprendente hallazgo en la camioneta Con la presencia de testigos civiles, los uniformados revisaron el interior del rodado y encontraron dos bolsas cargadas de dinero en la parte trasera. El recuento inicial arrojó una suma cercana a los 9 millones de pesos argentinos, 46 mil dólares y otras monedas extranjeras, superando los 80 millones de pesos al tipo de cambio actual.

De acuerdo a lo declarado por la menor, su padre —titular del vehículo— se encuentra detenido y es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos. Vecinos del sector señalaron que la camioneta llevaba largos meses sin moverse y que en la zona se habían registrado situaciones sospechosas, lo que reforzó la vigilancia policial.