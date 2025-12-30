El relato de un mendocino de vacaciones en Chile: le robaron la camioneta mientras dormía

Una familia mendocina viajó a Chile a vacacionar y sufrió el robo de su camioneta durante la madrugada del 28 de diciembre en Concón, la Región de Valparaíso. Maximiliano Secotaro relató en MDZ Radio los detalles en primera persona, las demoras en la atención policial y las dificultades administrativas para activar el seguro en Argentina.

Según contó, la familia había llegado el viernes 27 por la noche a la zona de Bosques de Montemar, en Concón. “Nosotros llegamos el día 27 a una zona que se llama Bosque de Montemar en Concón. Llegamos alrededor de las 9 de la noche. Siempre vamos a esta zona porque es considerada una de las zonas más tranquilas y realmente nunca habíamos tenido ningún problema”, explicó.

El robo se produjo mientras descansaban. “Durante la noche nos fuimos a acostar como a la una de la mañana, no había ningún problema. Después, un integrante de la familia se despertó a las 5 de la mañana para ir al baño y cuando mira por la ventana se da cuenta que no está la camioneta”, relató. “En el momento no entendíamos nada. Lo que hicimos automáticamente fue llamar a carabineros”, agregó.

Sin embargo, la respuesta policial no fue inmediata. “No llegaban, volvimos a llamar dos veces más y no llegaban porque estaban con otros procedimientos, es lo que nos decían por teléfono”, indicó. Tras esperar alrededor de una hora y media, decidieron trasladarse por sus propios medios a la comisaría. “Después de un largo rato también nos pudieron tomar la denuncia porque en el medio hubo un cambio de turno”, señaló. Para entonces, “ya habían pasado cinco horas desde que nosotros nos dimos cuenta de que no estaba la camioneta”.

Secotaro precisó que el vehículo había quedado estacionado en la vía pública . “Habíamos ido con otros familiares y había una sola cochera, así que un vehículo tuvo que quedar afuera. Lo dejamos estacionado frente al edificio, con iluminación, todo”, explicó, y aclaró que a la hora de llegada no habían podido buscar una playa privada.

En el interior del rodado no había documentación. “Por suerte habíamos bajado todo. Lo único que quedó arriba del vehículo fueron las llaves de nuestra casa, una butaca del bebé, porque tenemos un hijo de un año, y algunos juguetes del bebé”, detalló. “Los documentos, por suerte, los habíamos bajado, porque ahí ya se vuelve más engorroso si te roban los documentos”, añadió.

Los planes frustrados por el robo

La familia tenía previsto permanecer varios días en Chile. “Íbamos a ir por unos días, no teníamos definido bien cuántos, pero nos teníamos que quedar sí o sí hasta el viernes para que nos entreguen la denuncia formal”, explicó. Según indicó, solo recibieron “una constancia de denuncia”, que no es suficiente para iniciar el trámite con la aseguradora. “Necesitamos tener la denuncia, y ellos por un sistema nuevo que están utilizando, como que tarda tres días hábiles en verse reflejada”, sostuvo.

Por un imprevisto en Mendoza, debieron regresar antes de lo previsto. “Vamos a tratar de ver si la denuncia la podemos conseguir por mail, y si no, tendremos que ir a buscarla a partir del viernes”, señaló.

Respecto al regreso, Secotaro indicó que contaron con asistencia consular. “La Embajada se comunicó con nosotros para ver si necesitábamos algo, si estábamos bien”, dijo. El retorno se concretó junto a familiares que viajaban en otro vehículo. “Tienen un vehículo grande y pudimos entrar ahí”, explicó.

Un blanco en particular

Tras el robo, tomó conocimiento de una problemática más amplia. “Después de lo que nos pasó, charlando con la gente de allá o con otros turistas, dicen que ha aumentado el nivel de casos de robo de camionetas, y especialmente de la marca Toyota”, afirmó. “Sé que ponen foco en las Toyotas, y más si son 4x4. Eso es lo que nos comentaron después”, agregó.

Finalmente, remarcó que, de no recibir la documentación por correo electrónico, deberán volver a Chile. “Si no podemos obtenerla por mail, vamos a tener que volver a buscarla, porque lo necesitamos para hacer el trámite acá en la compañía aseguradora argentina”, concluyó.