El crudo relato del vecino que presenció el asesinato del menor en Godoy Cruz: "Le dispararon desde una moto"

Los vecinos del barrio Villa Hipódromo se despertaron en plena madrugada de este miércoles con una impactante escena sucediendo en sus calles: la brutal pelea que desembocó en el tiroteo donde ocurrió el asesinato de Joaquín Isaias Morales Contreras (17). Entre los testimonios recolectados por MDZ se encuentra un vecino que vio desde su casa directamente el hecho.

Todo comenzó a las 3.15 de dicha fecha, cuando un cumpleaños celebrado en la plaza Juan de Dios Videla, u bicada entre las calles Álvarez Condarco, Matienzo, Ortiz y 1 de Mayo, fue el escenario de una pelea presuntamente movilizada por un conflicto previo entre dos grupos de personas.

La riña escaló rápidamente hasta que se efectuaron disparos contra 3 jóvenes, de 16. 17 y 22 años. Entre ellos se encontraba Morales Contreras, residente del barrio Los Olivos de Luján de Cuyo, quien murió a raíz de una grave herida de bala momentos después de llegar al Hospital Lencinas.

Un residente de la barriada explicó a detalle cómo se vivió el tenso momento y qué pasó con el fallecido en sus últimos momentos: "Mi señora me despierta y me dice que se están tirando. Nos asomamos a la ventana y logramos ver que el herido corre hacia este árbol y cae tirado ahí al lado de la acequia". Tras esto indicó que "Lo vienen a asistir los amigos; cuando lo levantan y ven que estaba muy herido, se lo cargan en una moto y se van, supongo, a buscar asistencia".

"Ellos estaban en la plaza desde muy temprano, desde más o menos las 10 de la noche, un grupo de alrededor de 10 adolescentes, entre chicos y chicas".

caso policial villa hipódromo plaza barrio pobreza indigencia Rodrigo D'Angelo / MDZ

Este vecino no dudó en definir que el hecho de sangre se trató de un enfrentamiento donde los dos grupos estaban armados, que se desató luego de que un tirador llegara en moto a disparar: "Vino una moto a esas horas de la mañana y ahí se enfrentaron, y luego la moto se fue por 1 de Mayo en contramano".

Tras el ataque, la calle 1 de mayo se volvió un descontrol: gritos, insultos y disparos fue lo que escucharon varios vecinos desde sus casas. Otra de los residentes indicó que sobre la misma hora, el ruido de esta situación la despertó. Sin querer asomarse por miedo, comentó que escuchó como una mujer gritaba porque alguien llame una ambulancia y a la policía.

Además, según sostuvo este relato, el conflicto se fue movilizando desde la plaza señalada hacia el norte sobre la calle ya mencionada.

La plaza como núcleo de juventud y conflicto

A pesar de que la gran mayoría de vecinos subrayó que la zona es relativamente tranquila, la Plaza Juan de Dios Videla se ha convertido en el foco de la juventud de la zona para reunirse de noche.

caso policial villa hipódromo plaza barrio-9 La plaza Juan de Dios Videla, el núcleo de reuniones de los jóvenes de la zona y donde comenzó el tiroteo. Rodrigo D'Angelo / MDZ

De la misma manera que se plantaron los jóvenes atacados en este episodio, vecinos comentaron que todas las noches, a partir de las 22, este espacio público se llena de gente con música, alcohol y drogas.

“A la noche ya sabemos que por ahí no podemos pasar”, indicó una vecina que vive frente a esta plaza. Según indicó, normalmente también se suelen correr picadas en motocicletas y peleas entre jóvenes: "a los pelos estaban dos muchachitas y los otros lo filmaban. Antes esto no sucedía, era un barrio tranquilo", sentenció.

Un asesinato histórico en la misma plaza

El 14 de abril del 2007, Laura Abonassar fue baleada delante de la mirada de su hijo de seis años y abandonada en una acequia. Tres días más tarde murió en el hospital.

El crimen tuvo a tres personas condenadas a perpetua: Javier Romero (22), Leonardo Palacio (20) y José Agustín Ramos (27). La Justicia resolvió que ellos fueron los responsables de dar muerte a la mujer de 42 años después de pegarle un tiro en la cabeza ante la mirada de su pequeño de 6 años, en la misma plaza donde habrían atacado a Morales Contreras.

image Los condenados por el homicidio de Laura Abonassar.

Los sujetos huyeron en el auto robado a Abonassar, pero debieron abandonarlo a las pocas cuadras luego de que chocaran contra un Suzuki Fun. Tras una intensa búsqueda policial, a las dos semanas se anunció que se lograron tres detenidos por este macabro atraco y el 24 de setiembre de 2008 fueron sentenciados a condena perpetua.

Los hechos del ataque de esta madrugada

Por el llamado de un familiar del fallecido a la línea de emergencias 911, se alertó a las autoridades de la riña vecinal que terminó en el homicidio del menor.

Al llegar a la zona, los efectivos de la Comisaría 34° se encontraron, a pocas cuadras, con el joven de 16 años tendido sobre el asfalto con heridas de bala, quien fue atendido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), donde diagnosticaron un impacto de bala con entrada por el tórax izquierdo y salida en dorsal izquierdo, por lo que se lo derivó al Hospital Central.

Sin embargo, por este mismo hecho llegaron al Hospital Lencinas, un sujeto de 22 años —vecino de la zona donde ocurrió el ataque— y Morales Contreras, ambos con heridas de arma de fuego. Mientras la vida del mayor de edad se logró preservar, el joven de 17 años no tuvo la misma suerte y se constató su muerte poco después de ingresar al nosocomio.

El Lencinas se encuentra en remodelación. Foto: Archivo MDZ. El Hospital Lencinas, donde se constató la muerte de Morales Contreras. Foto: Archivo MDZ.

Profesionales de la salud de este establecimiento informaron que el fallecido presentó una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho, la que terminó con su vida.

El lugar donde los efectivos hallaron al joven de 16 en estado crítico fue el cruce de las calles 1 de Mayo y Amengual, a pocas casas de la residencia de los sospechosos de perpetrar el ataque. Se trata de una mujer y sus dos hijos, ambos menores de edad. El mayor de los hermanos fue señalado como el presunto autor del ataque. En la llamada al 911, se describió a la policía que las víctimas ya habían tenido problemas previos con estos vecinos.

caso policial villa hipódromo plaza barrio-12 La entrada de la casa donde trabajó la Policía Científica. Sería la vivienda de los sospechosos por el asesinato, Rodrigo D'Angelo / MDZ

Durante esta mañana, en esta vivienda estuvo trabajando personal de la Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Godoy Cruz. Además, estos mismos secuestraron un total de tres vainas servidas de calibre 22 por las calles del barrio.

A la espera de las imputaciones de los detenidos, los datos recolectados formarán parte de la investigación por la muerte de Morales Contreras y el ataque sobre los otros dos heridos, quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo.