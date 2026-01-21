Violencia en Villa Hipódromo: cómo es la zona del tiroteo que terminó con un muerto

El asesinato de un adolescente de 17 años en una zona residencial de Godoy Cruz generó preocupación en la zona por lo que ocurre habitualmente y por los antecedentes que hay: a aún se recuerda el homicidio de Laura Abonassar, ocurrido a pocos metros del nuevo hecho y también frente a la plaza de Villa Hipódromo.

El hecho ocurrió anoche, tras discusiones generadas en medio del festejo de un cumpleaños. El tiroteo se produjo en la calle, en una de las esquinas de la plaza Juan de Dios Videla. Ese espacio público es usado como centro de reunión permanente por personas durante toda la noche. Está iluminado y en cada esquina suelen reunirse grupos de jóvenes hasta altas horas de la madrugada.

Según el relato policial, la pelea comenzó en los alrededores de la plaza. Pero lo más llamativo es que había varias personas armadas y terminó de la peor manera, con la muerte de Joaquín Morales, de 17 años y varios heridos más. En las calles quedaron algunos rastros del tiroteo.