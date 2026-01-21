Asesinato en Godoy Cruz: una pelea entre vecinos terminó con el homicidio de un menor a tiros

Una pelea entre vecinos , desatada la madrugada del miércoles en Godoy Cruz , terminó en el asesinato de Joaquín Isaias Morales Contreras (17). El conflicto se desató en un cumpleaños celebrado en la zona, donde tuvo lugar un tiroteo. Además de la víctima fatal, el hecho dejó a otros dos heridos de bala, uno de ellos de 16 años.

La víctima murió momentos después de llegar al Hospital Lencinas a raíz de una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho que recibió durante una riña vecinal desatada entre los barrios Villa Mercedes y Villa María.

Por el llamado de un familiar del fallecido a la línea de emergencias 911, pasadas las 3, se alertó a las autoridades de una riña vecinal que terminó en homicidio en la intersección de las calles 1 de Mayo y Benjamín Matienzo.

Al llegar a la zona, los efectivos de la Comisaría 34° se encontraron, a pocas cuadras, con el joven de 16 años tendido sobre el asfalto con heridas de bala, quien fue atendido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), donde diagnosticaron un impacto de bala con entrada por el tórax izquierdo y salida en dorsal izquierdo, por lo que se lo derivó al Hospital Central.

Sin embargo, por este mismo hecho llegaron al Hospital Lencinas, un sujeto de 22 años y Morales Contreras, ambos con heridas de arma de fuego. Mientras la vida del mayor de edad se logró preservar, el joven de 17 años no tuvo la misma suerte y se constató su muerte poco después de ingresar al nosocomio.

Profesionales de la salud de este establecimiento informaron que el fallecido presentó una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho, la que terminó con su vida.

Una madre y sus dos hijos menores apuntados

El crimen ya cuenta con tres sospechosos demorados: una mujer y sus dos hijos menores de edad —de 14 y 17 años—. El mayor de los hermanos fue señalado como el presunto autor del ataque. En la llamada al 911, se describió a la policía que las víctimas ya habían tenido problemas previos con estos vecinos.

Este conflicto de vieja data habría desencadenado el ataque a tiros contra los heridos y su familia mientras celebraban un cumpleaños.

Además, en el teatro del hecho de sangre, personal de la Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Godoy Cruz hallaron tres vainas servidas de calibre 22.