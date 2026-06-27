El boquetero reincidente: llevaba 19 antecedentes y cayó cuando intentaba entrar a una zapatería

El boquetero, de 59 años, fue sorprendido por la Policía cuando se aprestaba a ingresar a una zapatería de Villa Urquiza.

El boquetero intentó escapar tras arrojar las herramientas, pero fue reducido a los pocos metros. Foto: Policía de la Ciudad.

Un boquetero de 59 años con un extenso historial delictivo fue detenido por la Policía de la Ciudad cuando intentaba concretar un robo en una zapatería del barrio porteño de Villa Urquiza. El sospechoso tenía una extensa carrera de reincidencias: acumulaba 19 antecedentes penales por distintos delitos cometidos entre 2011 y 2022.

El hecho ocurrió sobre la avenida Monroe al 5100, en inmediaciones de la estación General Urquiza del ferrocarril. Según informaron fuentes policiales, el delincuente trabajaba sobre una abertura que había comenzado a realizar en una pared lindera al comercio con el objetivo de acceder directamente al subsuelo del local de calzados.

Boquetero atrapado infraganti La maniobra fue descubierta por efectivos que patrullaban la zona de las avenidas Triunvirato y Roosevelt y advirtieron ruidos provenientes del sector ferroviario. Al acercarse al lugar encontraron al hombre golpeando la mampostería para ampliar el orificio y facilitar el ingreso.

Al verse sorprendido por los uniformados, el sospechoso descartó las herramientas que utilizaba e intentó escapar corriendo, aunque fue alcanzado y reducido a pocos metros del lugar del hecho.

Antecedentes delictivos Durante la inspección, los agentes comprobaron que el boquete tenía aproximadamente 50 centímetros de ancho por 30 de alto y hallaron además una soga atada a un árbol que descendía hacia la abertura, elemento que habría sido preparado para facilitar el acceso y posterior retiro de mercadería.