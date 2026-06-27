Paso fundamental para agilizar la respuesta a las alarmas comunitarias en Mendoza

El Ministerio de Seguridad y Justicia anunció un paso clave para que las emergencias de las alarmas comunitarias municipales ingresen de forma directa al 911.

Las alarmas comunitarias de los municipios tendrán línea directa al Centro Estratégico de Operaciones

En el marco del Programa de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza dio un paso fundamental para que las emergencias de las alarmas comunitarias de los municipios ingresen directamente al 911 de la provincia.

En una reunión que convocó a los responsables de Seguridad Ciudadana de las comunas adheridas, la cartera presentó los avances en la integración entre los centros de monitoreo municipales y el sistema provincial de emergencias.

Cada municipio adherido al programa recibió una credencial de acceso para completar el proceso de vinculación de los sistemas de alarma comunitaria con el Centro Estratégico de Operaciones y de esta manera vincular ambos servicios para una respuesta más rápida y eficiente ante las emergencias.

Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, destacó que el fortalecimiento de la seguridad ciudadana requiere del trabajo coordinado entre la Provincia y los gobiernos locales: “Creemos firmemente que el trabajo mancomunado con los municipios y su compromiso con la seguridad ciudadana es sumamente importante. Los mejores resultados los obtenemos trabajando en conjunto”, sostuvo.

Hernán Amat explicó los avances para las alarmas comunitarias. Ministerio de Seguridad Cómo funciona el sistema de alarmas comunitarias municipales Actualmente, cuando un vecino activa una alarma comunitaria, el aviso llega al centro de monitoreo municipal. Si la situación requiere intervención policial, el operador debe comunicarse telefónicamente con el 911 para transmitir toda la información.