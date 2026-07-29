Declaró el hijo de Lucía Sosa, la mujer detenida por la muerte de su nena, y su testimonio podría ser clave

La investigación por la muerte de Isabella, la nena de 2 años que falleció en Villa Gesell , sumó este miércoles una de las medidas de prueba más importantes previstas por la fiscalía. El hijo adolescente de Lucía Sosa declaró ante la Fiscalía General de Mar del Plata en una audiencia que podría resultar clave para el avance de la causa.

El joven, de 17 años, llegó acompañado por su abogada, Erika Hooft Suárez, y por su madre adoptiva. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre su declaración, aunque el fiscal Juan Pablo Calderón espera que aporte información sobre la convivencia familiar y ratifique los dichos que realizó públicamente días atrás.

Lucía Sosa es investigada por las circunstancias en las que murió su hija Isabella.

Antes de presentarse ante la Justicia, el adolescente había pedido que su madre permaneciera detenida o fuera internada en un hospital psiquiátrico . Según expresó en una entrevista televisiva, considera que representa un peligro .

El testimonio será incorporado al expediente junto con las demás pruebas reunidas durante la investigación. La fiscalía continúa analizando distintas medidas para reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte de la menor y determinar si corresponde modificar la calificación legal del caso.

La causa comenzó el 21 de julio, cuando Isabella fue trasladada al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell. En un primer momento, Lucía Sosa sostuvo que la niña se había broncoaspirado.

La autopsia reveló que la niña muerta en Villa Gesell murió por asfixia y paro cardíaco.

Sin embargo, la autopsia concluyó que la muerte se produjo por una asfixia obstructiva, seguida de un paro cardíaco. Ese resultado descartó la primera versión y dio un giro a la investigación.

A partir de ese informe, Lucía Sosa quedó detenida e imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Durante la indagatoria decidió no declarar, mientras el fiscal continúa reuniendo elementos para definir los próximos pasos del expediente.

El antecedente judicial

La investigación actual reavivó un antecedente que tuvo como protagonista a Lucía Sosa. En 2018 fue juzgada junto con su entonces pareja, Héctor Javier Picart, por la muerte de Yazmín, una beba de 11 meses.

Ambos permanecieron dos años detenidos de manera preventiva, pero finalmente fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Mar del Plata. Los jueces concluyeron que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación por abuso sexual y muerte de la menor.

En la sentencia también se indicó que distintos informes médicos no permitían confirmar la hipótesis presentada por la fiscalía y que algunas lesiones podían explicarse por maniobras de reanimación realizadas durante la atención médica. Además, peritos descartaron signos compatibles con abuso sexual.

Pese a esa absolución, el tribunal dejó asentado que la familia se encontraba bajo seguimiento de organismos de protección de la niñez debido a una situación de alto riesgo social.

Ahora, con la investigación por la muerte de Isabella todavía en curso, la declaración del hijo adolescente se perfila como una de las pruebas más relevantes para definir el rumbo de la causa y las futuras decisiones judiciales.